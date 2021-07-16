謝淑薇胞妹謝語倢取得東奧女雙門票。（中央社）

除了「網球一哥」盧彥勳（男單）與詹詠然、詹皓晴姊妹（女雙）！國際網總及賽會運動項目報名部門來信通知中華奧會，經抽籤後重新分配，我國的謝語倢（原名謝淑映）、許絜瑜也取得東京奧運女雙資格，讓中華網球隊此行達到5人規模。

其實奧運參賽名單早該底定，這次緊急通知謝語倢、許絜瑜上榜，知情人士表示應該算是再次分配，表示在原本的參賽名單中，東奧現場又掌握到不少棄賽者，才能讓女單世界排名179的謝語倢、191的許絜瑜遞補進榜，但總是好事一樁。

中華網協代理祕書長王凌華則表示，奧會緊急通知這個好消息，但網協信箱還未收到相關信函，真的是意外的驚喜，目前就是由奧會補送參賽資料。新增兩人之後，也讓本次東奧中華代表團達到68名選手。

27歲的謝語倢是「網球一姐」謝淑薇的胞妹，綽號「A妹」，她剛飛到法國要參加比賽，才下飛機就得知這個好消息，驚喜之餘直說自己「有點緊張」，更沒想到東奧開幕日恰好就是她的28歲生日，可謂最棒的生日禮物。

人在美國的許絜瑜現年29歲，是國內女網稀有的左撇子，她9歲就隨家人移民到美國辛辛納提，接受網球培訓，2014年仁川亞運首次代表我國參加國際綜合運動會，曾獲2015年光州世大運女團金牌、女雙銀牌，2017到2019年連續代表台灣出征聯邦盃。