大陸當紅男歌手華晨宇今(16日)突被一位暱稱為「發發愛我2021」公布多部私密影片，還有整形前舊照，更怒控與華晨宇育有1女的女星張碧晨，是介入她與華晨宇兩人感情的小三，疑似正宮女友爆料之舉，轟動陸網。只是稍早這位網友又突然PO文向華晨宇道歉，希望對方大人有大量不要跟她計較，其中一句「華晨宇沒有整容，沒有削骨，沒有整下巴」更是讓網友笑翻，直呼確定不是在反諷華晨宇嗎？

微博網友「發發愛我2021」今日怒控張碧晨介入感情，發狠公開華晨宇整形前照片，以及沐浴後裸上身玩手機、床上聊天等私密影片，隨著輿論越燒越大，華晨宇、張碧晨也各自發布律師聲明，喊告對方不實指控。

「發發愛我2021」PO文向華晨宇道歉。(取自微博)

稍早「發發愛我2021」又突然PO文向華晨宇致歉，透露整形照是華晨宇前經紀人的友人所給，同時亦強調「華晨宇沒有整容，沒有削骨，沒有整下巴，我在這裡給華晨宇先生道歉，我不該因為兩個號被禁言就（發）你隱私照片，希望華晨宇先生大人有大量不要和我計較！」

華晨宇整形前後判若兩人。(取自微博)

然而這篇道歉文就讓其他網友越看越奇怪，感覺「發發愛我2021」根本是在反諷華晨宇，紛紛留言「這段笑死，感覺在反諷」、「最厲害的是這姐那些圖片和視頻一個都沒刪」、「看似道歉，實則沒有」、「想起來了，我初中時候寫檢討，心裡不服就是這樣的」。