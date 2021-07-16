台中市一名張姓男子，去年11月間與一名印度籍男子合謀，誘騙在台賣淫的俄羅斯女子，到摩鐵假裝性交易，俟人到了之後，印度男子竟持刀行搶，對女子的臉部猛刺2刀，其中一刀因為貫穿臉頰毀容，台中高分院認定印度男的惡行已危害台灣國際形象，審理後依攜帶兇器強盜罪判刑8年，執行後驅逐出境，張男則判刑7年3月。

判決書指出，張嫌於臉書認識以經商名義入境台灣的印度男子哈特，因哈伯特2018年底逾期居，張嫌便慫恿他合謀搶劫風塵女，年底在網路的賣淫廣告中，鎖定來自俄羅斯女子馬莉（化名），假裝性交易相約到摩鐵見面，再由哈特行搶。

據「自由時報」報導，哈特見馬莉進入房間，就持刀抵住馬莉的頸部，再用英文：「Give me money」（給我錢），沒想到馬莉身上沒錢，受到驚嚇後就往外逃，卻被哈特利刃猛刺右臉，造成右臉兩處各2.5公分刀傷，滿臉是血，向櫃枱人員求救後，雖經醫師緊急縫合，右臉卻因嚴重腫脹毀容，於去年底離台。哈特搶了手機後，與張嫌共乘機車逃逸，但不到24小時就遭警方逮捕。

台中高分院審理時，哈特辯稱不小心用鑰匙劃到馬莉的臉，但法官不採信，加上張男坦承犯行，審理後將哈特判刑8年，張嫌判刑7年3月，可上訴。