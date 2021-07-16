美國財政部網站北京時間今天（16日）深夜公布與香港有關的制裁措施，宣布制裁7名中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任，包括：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。

對此，中國外交部發言人趙立堅今天（16日）下午在例行記者會上強硬回應，中方將視美方措施作出堅決有力的回應。

路透7月15日引述2名消息人士稱，美政府準備制裁多名中國官員，就北京打壓香港民主問責。

路透引述消息人士稱，7名香港中聯辦官員，可能會遭受經濟制裁。消息人士還指出，美國對香港的措施仍可能會改變，其中一人透露，美方正在評估要針對香港的移民政策公布行政命令，但最後是否會實施仍有待討論。

趙立堅表示，中國政府反對美方干涉香港事務的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移。

趙立堅重申，中方在涉港問題上的立場是明確的、一貫的。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四、橫加干涉。

趙立堅呼籲，美方應恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干預香港事務，干涉中國內政。中方將視美方措施作出堅決有力回應。

在美國財政部公布制裁7名中聯辦副主任前一天，美國總統拜登15日稱，香港的形勢正在惡化。

拜登與德國總理梅克爾在白宮會面後出席聯合記者會，有記者問到為什麼華府準備對在香港經商的美國企業發出營運風險警告時，拜登稱香港的形勢正在惡化，而且中國政府也沒有遵守對香港的承諾。

美國政府16日對在港美企發布商業警告，稱香港2020年實施《香港國安法》後，美國在港公司營運和活動有風險。

公告由美國務院、財政部及國土國全部發布，警告在港公司受此地法律約束，包括《香港國安法》。

警告內文指出，企業面臨未經授權的電子監控以及將公司和客戶數據交予當局的相關風險。內文並稱，個人和企業應該意識到與受制裁個人或實體接觸的潛在後果，並警告他們可能因遵守美國和其他國際制裁而面臨中國的報復。