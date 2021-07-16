英特爾執行長Pat Gelsinger今年2月上任以來，強調該公司要推動IDM 2.0 (垂直整合製造2.0)，不只喊話要爭取美國半導體補助的520億美元，甚至近期還投書媒體，表示不該補助在美設廠、卻不把技術、IP專利權留在美國的外企，被視為劍指台積電，如今再有消息傳出，英特爾打算收購晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries，格芯），將耗資300億美元。不過，外媒報導，英特爾收購格芯，實際上不會帶來更多效益，因為英特爾在EUV技術上不如台積電，甚至連三星的技術都達不到。

全球晶圓代工第4大廠格芯才在上月指出，為加強產能將與新加坡經濟發展局合作，將斥資40億美元在當地興建12吋晶圓廠，預計2023年完工，到時候年產能將增加45萬片，並預料在全球包括德國、美國以及新加坡投入60億美元，因應全球對晶片龐大需求。然而，格芯近年將位於新加坡的晶圓廠出售給世界先進後，全球市占率遭到聯電超車、落至第4。

格芯原本從AMD的晶圓代工部門拆分，後來甚至合併了IBM的微電子部門，隨著先進製程競爭愈發激烈，在2018年宣布，退出7奈米及更先進製程軍備競賽，專注FinFET和FD-SOI發展，應用在射頻元件以及CMOS等產品線，並加強在ASIC業務與IP領域業務能力。

也就是說，格芯握有龐大的成熟製程生產線，英特爾就算收購，也無法拉近與台積電在先進製程的差距。Barron's報導，英特爾先進製程的問題在於，他們還沒有使用極紫外光(EUV)微影設備，由於格芯已經放棄競爭先進製程，英特爾目前也才剛要擴大使用EUV機台，目前僅有台積電、三星電子有辦法使用。

英特爾都拒絕評論收購消息，格芯發言人則是稱沒有相關消息，媒體評斷可能是英特爾直接與格芯的所有權人阿布達比政府的投資部門 Global Mubadala Investment討論。

假如英特爾收購失敗，格芯將維持原定於2022年的首次公開發行(IPO)。