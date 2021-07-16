台南市議員謝龍介近日在市政總質詢時，指疫情衝擊經濟，盼市長黃偉哲向中央提案，於短期內發放消費券每人5000元，以振興基層經濟。黃偉哲當場簽名承諾，並表示將向立法院民進黨團提案。對此，入口網站Yahoo一份網路民調顯示「是否贊成普發5千元消費券」，有逾8成的網友表態，「贊成」。

國民黨台南市議員 謝龍介。(圖／資料照片)

對於謝龍介提案，是否發5000元消費券？蘇貞昌15日回應指出，去年行政院發行三倍券，全國同胞幾乎近百分百的參與，同時創造近1千億的經濟效益。今年疫情特別衝擊的是內需市場、產業，譬如餐飲、百貨、零售、電影院等等，政府也正在規劃準備推出各種方法來幫助受衝擊的產業、企業、個人，希望再創一波最好的經濟效益。

台南市議員謝龍介（左）在市政總質詢時，當場捐贈現金100萬元給市府，希望拋磚引玉幫助經濟困苦的學童有飯吃。（洪榮志攝）

《yahoo奇摩》從15日發起「疫情衝擊，你是否贊成普發5000元消費券？」的網路民調，投票時間為7月15日至19日止。截至16日晚間11時30分止，共有近1.7萬人投票。有74.4%表達「完全贊成」、7.8%「還算贊成」，共有82.2%的網友表達贊成，另6.1%「不太贊成」、9.9%「非常不贊成」、5.5%「不知道/沒意見」。

Yaooo線上投票。(圖/翻攝自 Yahoo投票畫面)

至於該民調詢問「目前為止，政府發放了各種防疫補助，對你的生活是否有幫助？」則是有14.8%網友認為「非常有幫助」、13.9%「有點影響」、14.1%「不太影響」、54.8%「完全沒有幫助」、2.4%「不知道/沒意見」。