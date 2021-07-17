疫情期間，造成外送需求量大增，除了解決三餐，有些人則選擇透過外送員傳遞愛心，一位外送員表示，近日接獲一張「魔王訂單」，客人一次就下訂100杯飲料，雖然量大，卻藏著滿滿愛心。網友一看，認為這舉動反而造成了更多人的困擾。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上表示，接到一張魔王訂單，客人共訂了100杯楊枝甘露，由於數量太多，店家安排3位外送員運送，他自己則拿了35杯。原PO指出，收貨地點在一家醫院，在詢問過客人後才得知，他本人並不在現場，委託外送員分給在現場看到的醫護人員。

但有一點卻讓原PO相當無奈，他發現醫院大家都很忙根本沒空，最後只好請保全幫忙聯絡護理站。原PO坦言，雖然這個舉動很好，很有愛心，但沒有先跟醫院裡的人聯絡好，就會造成一點麻煩，「中午的時間幾乎都在這單了」。

貼文曝光後，有網友估算，光這1筆訂單客人就至少花了8500元，相當好心，不過更多人卻認為，在毫無知會醫院的情況下，這種自以為的愛心，反而造成困擾，又浪費外送員時間。「把外送員當什麼了？好心反而變成別人的困擾」、「沒跟醫院先接洽好的善行通常是造成別人困擾的」、「又是一位自以為有愛心但卻是搞外送員的客人」。

還有位網友透露，護理師老婆告訴他，其實真正在拚命的護理師根本沒空喝，大部分飲料最後都是被行政人員給喝掉了。