【實驗包括2500多名冰島員工】

在冰島試行一周工作四天後，員工的工作效率提高，對工作和生活也更為滿意，根據英國廣播公司(BBC)報導，這項實驗包括了2500多名冰島公共部門的工作人員，包括醫療和教育部門的工作人員。實驗結果表示，以更少的工作量支付相同的工資會在工作效率和私人生活各方面都獲得明顯的提升，雖然這個實驗目前已告一段落，但受試者表示這種工作模式完全可以幫助我們在工作和私人領域之間找到平衡的時間點。

【縮短工作時數的時機已成熟】

根據官方報告，總體來說，這項為期四年的實驗證明了每周工作四天的員工對於工作更為滿意，員工在工作當中跟以往比更鮮少對工作感到倦怠，且多出來的時間還能做更多提升生活品質的事情，比如與家人共度時光或從事自己的業餘愛好，而工作時數變少也讓他們的工作效率保持不變，甚至在某些情況下，儘管壓縮到了工作時間，員工的工作效率甚至還提高。

「從各方面來看，世界上幾個規模最大的公司在執行了每周工作時間減少的實驗都取得了巨大的成功。」參與該實驗的英國智庫「自治（Autonomy）」以及冰島永續民主協會（Associatoin for Sustainable Democracy，ALDA）的研究研究主管威爾·斯特朗在接受BBC採訪時表示：「這表明了縮短工作時數的時機已經成熟，其他公家機關也可以從中吸取經驗近一步的執行。」

【西班牙政府「週休三日」計劃】

根據英國廣播公司報導，冰島的工會已經在利用這份報告，讓工會會員有權以目前的薪水每周工作四天，不過這樣可能會影響該國86%的勞工，不過冰島成功的案例也影響到各國紛紛效仿，西班牙政府也在今年 5 月批准一項為期三年的「週休三日」計劃，稱將補助 5000 萬歐元（約 16.5 億新台幣）給參與實驗的企業。跨國消費品公司聯合利華（Unilever）的紐西蘭分公司日前也嘗試，在不調整工資情況下，讓員工減 20％工時，日本微軟也曾在 2019 年讓 2300 位員工進行「週休三日」實驗，結果發現員工生產力增加了 40%，且辦公室開支也都連帶減少，隨著日本勞動人口逐漸老化，日本執政黨與在野黨近來也都認真探討週休三日的可行性。

圖片來源：路透

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JUL 7).ICELAND’S FOUR-DAY WEEK TRIAL MADE WORKERS HAPPIER AND MORE PRODUCTIVE. Futurism