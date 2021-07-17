疫情接連爆發，3起棘手群聚感染事件，王必勝總是站上第一線，清理戰場。

從替病人插管的胸腔主治醫師，到調度資源的疫情指揮官，他的選擇幫助愈來愈多人。

「北農環南市場專案『聯合前進指揮所』完成階段性任務，解編！」7月10日下午，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝在個人臉書上宣告，台北市果菜市場與環南市場接連傳出的新冠肺炎疫情已獲控制，後續將由台北市政府接手完成「清零」，功成身退的指揮中心人員，則於必要時提供支援。

從苗栗的京元電子外籍移工群聚感染、屏東的Delta變異株病毒，一直到剛落幕的環南市場專案，最近一個月來，正職身分是衛福部醫福會執行長的王必勝，已然3度站上最前線防堵疫情擴散；在今年1月，他也曾被派往衛生福利部桃園醫院擔任指揮官，花3周時間控制住棘手的院內群聚感染，一次又一次的亮眼表現，讓他成為抗疫團隊當中的高人氣「拆彈專家」。

「你的意見一定會討論」

超高溝通技巧阻斷感染鏈

市場專案收尾階段，《今周刊》採訪團隊跟著王必勝走進台北市第一果菜市場，回顧剛接下任務時，如何匡列熱區接觸者、規畫採檢順序等細節，過程中，一位年輕攤商認出了他，主動趨前，以激烈語氣質疑採檢的邏輯不正確。對於這類突發狀況，王必勝彷彿早已見怪不怪，先是平靜說明，再仔細聆聽對方意見，最後鄭重承諾：「一定會把你的意見帶回去討論。」

「溝通」，恰好是王必勝得以屢屢完成任務的關鍵。

王必勝分析，每次成立前進指揮中心，都是在和時間賽跑，務必要在最短時間內找出感染源、即時阻斷感染鏈向外擴散；如果疫情熱區內的當事人、組織單位負責人、地方政府與指揮中心團隊無法建立共識，勢必拖累計畫執行效率，因此他每次抵達現場的第一件事，一定是聽取各方意見。

以6月初的京元電子群聚案為例，公司並不樂見停工、移工也擔心被隔離沒有收入，但指揮中心的立場是「防疫優先」、該停工就停工。為了努力兼顧各方期待，王必勝第一時間做出「分流上班」、「產能降載」維持公司基本營運、但同時降低病毒擴散風險的方針，並與廠方、仲介擬定管理SOP，例如把移工宿舍改為同一工作區者睡在一起，輪班休息、避免群聚等。

與此同時，王必勝認為，若對廠區5千多名員工採取抗原快篩，可能會有偽陰性情況造成隱形感染鏈，員工在原地等待快篩結果的時間，恐怕還會造成群聚風險，於是當機立斷決定全面採用PCR（核酸檢測）。為了滿足採檢量能，他緊急向曾服務近20年的老東家台北榮民總醫院求援，院方號召近百名醫師、護理師及醫檢師團隊，南下苗栗馳援。

「榮總今年在進行池化採檢（Pooling）試驗，可以執行大量、快速、精準的篩檢，剛好適合京元電的狀況，創下12小時就篩檢完5千人的紀錄，後續也被應用在北農市場的採檢任務。」負責接應支援王必勝的北榮醫務企管部主任李偉強說。

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