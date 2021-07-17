【1.8萬例的死亡病例中只有0.8%疫苗施打率】

美聯社(Associated Press)的一項分析發現，美國幾乎所有COVID-19死亡病例都是未接種疫苗的人。台灣在今年五月時也敵不過新冠肺炎的威力，全國在短短幾天內就進入三級警戒，台灣人民的疫苗接種率更是在全國排名後半段，在還未找出可以完全對抗新冠病毒的方法之前，疫苗接種絕對是保護人民的唯一方法。近期美聯社使用美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的數據發現，美國在2021年5月份有超過85.3萬人因COVID-19住院，這其中不到1200人，即約0.1%的人接種疫苗，且在1.8萬例COVID-19的死亡病例中，只有150人完全接種疫苗，即僅佔0.8%。

美國疾病控制與預防中心主任羅謝爾·瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士在6月22號的新聞發佈會上說：「疫苗對對抗嚴重疾病和防範死亡幾乎高達100%有效，這意味著幾乎所有因COVID-19造成的死亡病例都是可以靠疫苗來挽回的，數據顯示幾乎所有因COVID-19所造成的成年人死亡事件都是完全可以預防的。」

【超過45%的美國人已接種疫苗】

美國的疾病控制與預防中心的數據顯示，目前該國已經有超過45%的美國人完全接種了疫苗，但《華盛頓郵報》報導稱：「疫苗接種率一直在下降，報名接種疫苗的美國人越來越少。」由於傳播力更強的印度變種病毒越來越令人擔憂，美國衛生官員正督促美國國民得趕緊接種疫苗， 何況是印度變種病毒還很可能會逃避疫苗的作用。

官方專家告訴NBC新聞：「到目前為止的數據顯示，輝瑞和莫德納兩劑疫苗對Delta變種應該會非常有效，因此我們鼓勵人們得趕緊去接種第二劑疫苗來保護自已。」然而，專家也表示他們對美國接種疫苗人數少於其他地區的人群感到擔憂，美國各州的疫苗接種率差異相當大，有的只有0.1%，有的卻接近100%。

【病毒變異越來越頻繁】

由於病毒變異越來越頻繁，疫苗接種率較低的國家爆發疫情的風險較高，專家告訴《內幕》雜誌的艾瑞亞·本迪克斯和喬安娜·林·蘇，他們理想情況下希望社區至少有75%的疫苗接種率，這樣病毒就不容易在人與人之間傳播。

弗吉尼亞理工大學的流行病學家麗莎·李(Lisa Lee)最近告訴Insider網站說：「不過有些地方的感染率其實已經超過了60%，因此可以說那些地方已經受到了相當大的保護，也就是人民對於病毒已免疫，但我們必須明白，疫苗才是唯一解法。」

圖片來源：(Dean Mitchell/Getty Images)

資料來源：SARAH AL-ARSHANI BUSINESS INSIDER(2021JUN 28).99% of Current US COVID-19 Deaths Have One Major Thing in Common. Sciencealert