【1.8萬例的死亡病例中只有0.8%疫苗施打率】

美聯社(Associated Press)的一項分析發現,美國幾乎所有COVID-19死亡病例都是未接種疫苗的人。台灣在今年五月時也敵不過新冠肺炎的威力,全國在短短幾天內就進入三級警戒,台灣人民的疫苗接種率更是在全國排名後半段,在還未找出可以完全對抗新冠病毒的方法之前,疫苗接種絕對是保護人民的唯一方法。近期美聯社使用美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)的數據發現,美國在2021年5月份有超過85.3萬人因COVID-19住院,這其中不到1200人,即約0.1%的人接種疫苗,且在1.8萬例COVID-19的死亡病例中,只有150人完全接種疫苗,即僅佔0.8%。

美國疾病控制與預防中心主任羅謝爾·瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士在6月22號的新聞發佈會上說:「疫苗對對抗嚴重疾病和防範死亡幾乎高達100%有效,這意味著幾乎所有因COVID-19造成的死亡病例都是可以靠疫苗來挽回的,數據顯示幾乎所有因COVID-19所造成的成年人死亡事件都是完全可以預防的。」

【超過45%的美國人已接種疫苗】

美國的疾病控制與預防中心的數據顯示,目前該國已經有超過45%的美國人完全接種了疫苗,但《華盛頓郵報》報導稱:「疫苗接種率一直在下降,報名接種疫苗的美國人越來越少。」由於傳播力更強的印度變種病毒越來越令人擔憂,美國衛生官員正督促美國國民得趕緊接種疫苗, 何況是印度變種病毒還很可能會逃避疫苗的作用。

官方專家告訴NBC新聞:「到目前為止的數據顯示,輝瑞和莫德納兩劑疫苗對Delta變種應該會非常有效,因此我們鼓勵人們得趕緊去接種第二劑疫苗來保護自已。」然而,專家也表示他們對美國接種疫苗人數少於其他地區的人群感到擔憂,美國各州的疫苗接種率差異相當大,有的只有0.1%,有的卻接近100%。

【病毒變異越來越頻繁】

由於病毒變異越來越頻繁,疫苗接種率較低的國家爆發疫情的風險較高,專家告訴《內幕》雜誌的艾瑞亞·本迪克斯和喬安娜·林·蘇,他們理想情況下希望社區至少有75%的疫苗接種率,這樣病毒就不容易在人與人之間傳播。

弗吉尼亞理工大學的流行病學家麗莎·李(Lisa Lee)最近告訴Insider網站說:「不過有些地方的感染率其實已經超過了60%,因此可以說那些地方已經受到了相當大的保護,也就是人民對於病毒已免疫,但我們必須明白,疫苗才是唯一解法。」

圖片來源:(Dean Mitchell/Getty Images)

資料來源:SARAH AL-ARSHANI BUSINESS INSIDER(2021JUN 28).99% of Current US COVID-19 Deaths Have One Major Thing in Common. Sciencealert