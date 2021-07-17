隨著藍牙耳機的普及和技術進步，越來越多人透過藍牙耳機來跟他人通話，尤其是商務人士以及因為疫情改為在家工作的人，常常必須和客戶溝通或是開視訊會議。因此，麥克風的質量是選擇通話藍牙耳機的決定因素，如果您想購買一副通話品質不錯的藍牙耳機，可以按照以下簡要說明購買適合您的麥克風。

以下是幾個我們建議挑選真無線藍牙耳機的方式給您參考

【麥克風與嘴巴的距離越小越好】

每個耳機的設計都不太一樣，但是麥克風到嘴巴的距離越近，語音接收越清晰，環境噪聲越小。像是Airpods經典的收音桿設計讓麥克風可以盡可能地靠近耳朵，所以有很多廠商也都使用這樣的設計來提升真無線藍牙耳機的通話收音品質。

【麥克風靈敏度適中就好】

麥克風的頻率範圍和靈敏度決定語音拾音器的質量，如果在一天中經常要通話或使用語音助手，那麼會很需要一款靈敏且頻率範圍寬的麥克風。然而，擁有非常靈敏的麥克風也可能會帶來不利影響，因為會拾取很多周圍的聲音，所以通話降噪技術就變的很重要。

麥克風的頻率範圍和靈敏度決定語音拾音器的質量。（圖／耳機人提供）

【選擇具有cVc通話降噪技術或ENC環境降噪技術的耳機】

具有噪音過濾的麥克風非常重要，特別是如果在吵雜的環境中使用時。除了過濾背景噪音外，還得隔離您的聲音，使接收者可以清晰地聽到您的聲音，而無需大聲講話。

市面上最廣泛被使用來提升通話語音清晰度的降噪技術為cVc通話降噪技術和ENC環境降噪技術，前者雙向傳輸的麥克風降噪軟體將我方說話的聲音與環境聲音隔開，可以防止大約30分貝的外部聲音干擾通話；後者則是透過演算法將語音和噪音重疊的部分消除，保護主要方向上的目標語音不受環境中各種噪音干擾。

【推薦3款通話好的真無線藍牙耳機】

選擇一副好的通話藍牙耳機絕非易事，因為有太多因素必須考慮。以下推薦幾款我們測試過覺得通話品質出色的真無線藍牙耳機：

【Ausounds AU-Stream】

AUsounds Au-Stream採用ENC通話降噪技術，且左右兩耳均內建雙麥克風，收音非常清晰、有立體感。雖然在戶外通話時風聲可能會造成小干擾，但不會影響語音的清晰度。

Ausounds AU-Stream外觀。（圖／耳機人提供）

【JLab Epic Air Anc】

JLab Epic Air ANC使用的是JLab獨家的C3通話降噪技術，C3指的是Crystal Clear Clarity（如水晶一般晶瑩剔透）。不過，JLab和AUSOUNDS通話降噪技術的運作原理跟Ausounds使用的ENC環境降噪技術差不多，都是透過多麥克風來完成。值得一提的是，Epic Air ANC 採用皮革充電倉，支援APP調整耳機，整體質感及功能，很適合商務人士使用。

JLab Epic Air Anc外觀。（圖／耳機人提供）

【Marely Redemption ANC】

Redemption ANC 延續Marley 以往的風格，低音表現強勁有力、非常Q彈，而下潛又深又厚實，在聽雷鬼樂時那種慵懶及放鬆的調性完美呈現。另一方面，單耳雙麥克風設計，加上ANC主動降噪的功能，在開啟後，聲音的清晰度提升，音場感更大，通話品質也的提升，是款在家工作，聽音樂兩相宜的耳機。