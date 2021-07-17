Q:自上周開始航運股一反之前上漲走勢，萬海因為5月獲利不如預期率先回檔，長榮又因再度入監市場買賣不易，利空消息拖累整個航運股，特別是在7月13日三大巨頭又以跌停作收，市場殺聲隆隆，接下來怎麼看待航運股？

A:自航運股下修以來，這已經是面臨到第二次跌停危機，在多頭市場中，只要價格是急漲噴發，就會伴隨急跌修正，特別是航運股中當沖比例高達一半以上，表示市場投機狀態已經形成，股價劇烈波動會成為接下來的常態，操作難度極高。

一般來說，跌停需要足夠時間去消化市場情緒，就七月十三日跌停鎖單量來看，其實佔個股成交量並不大，萬海二千多張、陽明一萬多張、長榮二萬六千張左右，這表示急著想賣的人並不多，跡象顯示後續會震盪，但直接跳空鎖停不太容易發生。

從國際局勢來看，拜登打壓航運公司消息似乎已經證實為誤傳，美國海運龍頭馬士基股價有回穩現象，因為塞港、缺船、缺工這些基本狀況並沒有緩解，所以長線來看，航運股還是有機會。

從大盤角度來看，加權指數雖然上攻萬八，但沒有站穩跡象，前期領漲的航運股如今出現跌停，短期若沒有新題材續接，大盤要一舉上攻難度較高，接下來如果航運股止跌或電子股成交佔比提升，才能有較大機會。

技術面來看，由於航運三雄股價都已跌破十日均線，短線走回調，但離下方支撐還有空間，Ｋ線上也尚未有止跌訊號，所以想要撿便宜的投資朋友還需要等待。

整體而言，大盤短線攻高不易，類股沒有領頭羊，建議手中有持股的投資朋友酌量減倉，想長線投資航運股的朋友等待止跌訊號再開始介入。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1090期》)