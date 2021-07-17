小米生活節又來了！傑昇通信趁微解封首週，同步跟上小米生活節，自即日起至7/19，推出小米、紅米及POCO系列多款暢銷機型通通免萬元，像是5G全民機紅米Note 9T 5G（4GB+128GB）活動期間至傑昇通信門市購買現省1500元，再祭出好禮抽獎等多項3C獎項回饋米粉。

傑昇通信小米生活節手機推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信搶微解封商機，再推小米、紅米及POCO系列超殺單機，即日起與小米台灣同步展開小米生活節，至7/19止，購買配置6.53吋螢幕、5000mAh電池、後置4800畫素三鏡頭主相機，還通過德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證的5G全民機紅米Note 9T 5G（4GB+128GB），不用搶折價券，手機直接下殺只要5990元，買到現省1500元。

愛玩遊戲的米粉，若考量預算，那麼免萬元的售價，可無痛入手的POCO F3 5G平價高階電競手機絕對是首選，採用6.67吋螢幕，擁有120Hz螢幕更新率與360Hz高觸控採樣率，實用的4520mAh電池，售價萬元有找，配置旗艦效能，現在至傑昇通信門市購機，現折1000元，6GB+128GB僅需9990元，除了原廠保固一年，再享6個月免費螢幕維修一次。

小米主打輕薄體驗的小米11 Lite 5G，採用6.55吋螢幕，擁有低藍光護眼模式，支援90Hz螢幕更新率、240Hz觸控採樣率，適合愛玩遊戲的米粉，背蓋採用防眩光玻璃製成，有效避免指紋沾染，機身擁有初夏感最吸睛的亮眼色系，更導入LiquidCool水冷散熱技術，即便多工處理，也能避免機身溫度過熱，現在至傑昇通信門市購機現折1400元，萬元有找的價格就能買到。

推薦沒有4G需求的米粉一定要買紅米Note 10 Pro，配置6.77吋螢幕，120Hz螢幕更新率，5020mAh大電池、33W快充，充電20分鐘約可恢復50%電力，不僅提供3.5 mm耳機孔，還有紅外線遙控功能，控制家中的家電產品，相當罕見但非常便利，即便不支援5G，但用上1.08億畫素四鏡頭模組，1600萬畫素前鏡頭，6GB+128GB規格傑昇通信門市限時狂降7790元。