【回憶殺】說起台灣知名喜劇演員，相信大家第一時間都會想起「台灣卓別林」之稱的許不了，當時主演的《小丑》大賣，躍身成為當紅一線電影明星，不過爆紅後遭到黑道操控，不僅注射毒品之外，還逼迫他四處軋戲，導致病痛纏身，最後心臟衰竭病逝，得年34歲，結束他傳奇又短暫的藝界人生。

許不了出生貧窮家庭，雙親無力撫養將他送養，養父靠魔術絕活賣藝謀生，自幼耳濡目染之下，許不了6歲就已學會吞火、雜耍等絕活，父子倆更搭檔巡迴台灣各地表演，演出可說是佳評如潮，許不了20歲時便結婚，夫妻倆隨著特技團遠赴日本、新加坡等地表演，至於會踏入演藝圈，主要是有次鳳飛飛在高雄藍寶石大歌廳作秀時，專屬舞群「四騎士」某成員不能上場，改由許不了代打上陣廣受好評，加上前往金門勞軍表演突出，獲得賞識後成為踏入演藝圈的契機。

許不了曾與鳳飛飛對演魔術單元《笑說魔術》。（圖／中時資料照）

許不了簽約給中視後，先是以跑龍套方式闖蕩演藝圈，直到成為綜藝節目《你愛周末》的固定班底，與鳳飛飛對演魔術單元《笑說魔術》才嶄露頭角，接著被導演朱延平挖掘，主演電影《小丑》票房不僅開出紅盤，還掀起一股「許不了旋風」，讓他瞬間紅遍大街小巷，即便只是掛名客串演出都相當賣座，成為當年少數票房保證的藝人，不過因為名氣飆漲，短短6年就拍了64部電影，但也因此被黑道盯上成為眼中的搖錢樹。

許不了爆紅之後，短短6年就拍了64部電影。（圖／中時資料照）

許不了爆紅後，不僅片酬漲到260萬台幣，作秀價碼一場也上看30萬，光一個禮拜收入就能買一棟房子，因此被黑道盯上當成搖錢樹，不僅派人拿槍押著四處作秀，甚至施打嗎啡讓他染上毒癮便於控制，更以一針兩萬塊販賣他，後來毒癮越來越嚴重，許不了只得假裝胃痛，到醫院注射止痛針止住毒癮，據悉，他還透過管道，拿到上千支止痛針，光一天得打上200針，根據秀場友人回憶起許不了即便打到全身針孔，沒有血管可以打，仍堅持拿針注射，導致全身佈滿膿包，衣服甚至滲出血來，讓人看得怵目驚心，此外日以繼夜工作，導致身體難以負荷，僅靠著喝酒提神，最後不僅罹患肝硬化，更診斷出十二指腸潰瘍、胰臟炎等疾病。

許不了晚年淒涼病逝醫院，得年34歲。（圖／中時資料照）

許不了當時似乎有預感不久於世，演到哭戲時就抱著導演朱延平痛哭，甚至拜託他幫忙照顧才三歲的小女兒，就在電影作品「小丑與天鵝」上映前，許不了因為嚴重吐血，送到馬偕醫院急救，沒想到隔天竟因為心臟衰竭病逝，得年34歲，結束這位台灣喜劇泰斗短暫的一生，而他的晚年正如藝名「許不了」台語諧音「苦不完」一樣，令人不勝唏噓。

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