Delta變種病毒來勢洶洶，各國全力拚打疫苗，要盡速達成群體免疫。然而，因為接連傳出長者接種疫苗後去世，導致施打意願越加低落，台灣有些快打站施打率只有兩、三成，這等於是給了病毒流竄的空間。

新加坡也有類似難題。新加坡管理大學（Singapore Management University）研究統計，雖然早在2月就開放70歲以上長者、3月則開放60歲以上長者施打疫苗，但截至6月24日止，還有25％的65歲以上長者尚未接種。相較之下，6月11日才開放12至39歲的年輕人施打疫苗，不到半個月的時間內，只剩下20％年輕人還沒接種。

可見，星國雖然整體接種速度快，但是長者對疫苗的效果及副作用仍有擔憂。不過，疫苗真的跟致死有關嗎？又該如何鼓勵長者接種疫苗？新加坡管理大學建議，政府應該向長者保證疫苗對健康不會有重大風險。

挪威研究：疫苗與死亡「無」顯著關聯

對此，挪威已做出研究。挪威醫學會期刊（Tidsskriftet）5月公布一份報告，分析疫苗與長者死亡率的關連。2020年12月至2021年2月，挪威在安養院的3.5萬老人中，讓2.94萬人優先施打BNT疫苗，後來當中有100名長者往生。12月開始，政府組成專家小組分析這些病歷。

死亡病患的平均年齡為87.7歲（範圍為61至103歲），10位被認定有一定機率（considered probable）、26位有可能（possible）與疫苗相關，而59位則和疫苗無關（unlikely）。研究指出，接種疫苗極可能只是間接導致死亡的原因之一，還需要將患者虛弱程度、共病（合併症，Comorbidity）、年齡...等必要因素納入考量。

最後總結發現，由於安養院長者預期餘命較短，原本就會更快面臨死亡，屬於脆弱族群，又受到疫苗副作用影響，才加速原本就已經開始發生的死亡過程，其實，疫苗與死亡之間並「無」顯著關聯。

醫護、政府、親屬合力，以提高長者接種意願

針對脆弱族群，挪威研究證實可以利用「脆弱評估」，亦即醫護人員事先辨別可能受到疫苗副作用影響的民眾。藉此，可以為擔心的長者採取預防措施，例如補充水分、藥物審查、共病優化治療等，以降低疫苗可能風險；此外，隨時警惕病患的急性功能衰竭，例如，若因為併發感染發生在預期接種日前後，必要時則可延後接種；至於生理儲備能力（physiological reserves），也就是身體功能受損之病患，便需要仔細考慮是否要接種疫苗。目前，挪威公衛體系正在討論，要將前述評估列入該國疫苗施打的指導原則。

除了醫護人員，政府的角色也很重要。新加坡《今日報》（TODAY）報導，60歲以上長者不用預約登記，可以直接走進任一間疫苗接種中心、並當場接種，省去麻煩程序。

為了糾正長者對疫苗的誤會、減低恐懼，新加坡國會議員佩拉（Joan Pereira）與其團隊利用容易理解的簡單方言、用詞向長者解釋疫苗；國會議員也與醫生舉辦線上、面對面論壇，向大眾解釋mRNA疫苗的運作原理；或者，與關愛樂齡辦事處（Silver Generation Office）的志工進行家訪。

有別於政府，新加坡管理大學還提出另一可行辦法：透過「親屬」鼓勵長輩。該校研究發現，猶豫或不願意接種疫苗的民眾，比已接種的人更不信任政府機構或地方新聞發布的「官方」消息。不過，這些人最信任的COVID-19訊息來源，竟然是家庭成員，也更有可能聽取家屬意見。

雖然台灣長輩開打疫苗以來，常見社群媒體上有子女分享如何勸說父母的各種苦水，但，鼓勵家屬帶領、陪伴家中長者去接種疫苗，仍是有效的做法。新加坡管理大學建議，政府和公司應該要允許員工請假，以便攜帶長者前往接種；至於獨居、較不融入社會的老人，此時社區支持就非常重要，政府或可招募志工陪伴接種。

美國《今日秀》（The Today Show）報導，醫學專家都認為要多與長輩溝通疫苗的好處，尤其像是能減少重症風險，例如紐約老年護理醫師（Nurse Practitioner）Anne Sansevero會這麼跟長輩說：「若不接種疫苗，病毒極可能會讓你無法自理生活。」或者，范德堡大學醫學中心傳染病教授沙夫納（William Schaffner）建議可以如此說服長輩：「你的多數好友、家人都已經注射疫苗了，如果你不想被排除在外，最好也加入我們的接種行列。」

綜合上述，若要讓長者接種疫苗，醫護人員、政府、家屬的努力缺一不可，三方互補、互助，竭力提升接種率，才能盡快回歸正常生活。