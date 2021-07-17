南韓最正辣媽網紅ohttomom(오또맘)，雖已是一個孩子的媽媽，但憑著甜美臉蛋與170cm高䠷體態在網路上受到關注，IG狂吸近94萬名粉絲追蹤；近日她在社群曬出一張自拍照，平坦的小腹葫蘆腰讓粉絲超羨慕。

Ohttomom(吳泰華) 有著天使臉孔、魔鬼身材，由於穿搭風格常以貼身剪裁為主，展現她0贅肉好身材，且會透過社群分享給粉絲，近日她PO出一張日常照，並寫下「會開心的度過美好時光，家人、朋友、熟人、朋友，都會放在心裡。」並自拍了脫去上衣且將貼身褲褪下掛在臀上，在PO出照片前還在胸前自打碼賽克，雖然上空的地方被遮住，但仍遮不住Ohttomom葫蘆腰及川字肌，尤其平坦的小腹完全看不出是生過一子的媽，讓粉絲讚嘆「真是了不起的女人」。

有9頭身完美比例的ohttomom長期靠著運動、健身維持火辣身材，使她的粉絲除了男性以外，還吸引不少產後媽媽及女性的追隨，女粉看到照片時寫下「ohttomom是自我管理很棒的人，在IG上發現了，便一直支持到現在」、「所有女人都想擁有的身材」、「沒有比你肚臍還漂亮的地方了」、「還以為是維納斯 我愛你」。

此外，ohttomom在度假時分享了她的時尚搭配和蔚藍的大海。她穿著細肩開深U的背心，襯托出她白皙雪球及不科學身材，也難怪會被南韓網友票選是最正辣媽。