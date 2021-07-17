太空旅行不再只是科幻小說的情節！7月11日，英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）領先全球，以民間身份搭乘自家太空船上太空一遊，並安全回歸地球。

事實上，《日經新聞》報導，除了富豪才付得起的太空旅行之外，「超高速飛行」可能是航空旅行市場另一大新商機。屆時，紐約到巴黎的飛行時間只要30分鐘，竟然比民眾上班搭捷運的通勤時間還短！目前，不只布蘭森的「維珍銀河」（Virgin Galactic），連馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司SpaceX、美國聯合航空（United Airlines）都加入布局超高速飛機。

維珍銀河

維珍銀河在官網寫道：「要讓高速旅行變得更實用、永續、安全、可信賴，同時優先考慮客戶體驗。」

2020年，維珍銀河就取得美國聯邦航空總署（FAA）授權，助其制定計畫框架；也與國家航空暨太空總署（NASA）簽訂了超高速飛行的技術開發協定；再與英國引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作開發超音速飛機。

官網指出，此款飛機時速將提升至3馬赫（約每小時3675公里），是音速的三倍，目標是在兩小時內，就能從紐約飛到倫敦！它採用三角翼設計，可以搭載9至19名乘客，並在超過6萬英尺的高度飛行。維珍期許，未來超音速飛機能「像其他客機一樣起降，並整合至現有的機場基礎設施和國際空域之中。」

SpaceX

在眾家超音速飛機計畫之中，馬斯克無疑喊出了最瘋狂的飛行時間——不只紐約到巴黎只要30分鐘，飛行時間比現在大減7小時；倫敦到香港的時間更是大砍11小時，9648公里的距離，只要34分鐘就能抵達！

在SpaceX官網的影片中，可以看到馬斯克利用星艦（Starship）模擬出來的超音速旅行樣貌：人們搭船到海上發射平台，進入星艦、穿越大氣層到太空後，再用每小時2.7萬公里的超高速度飛抵地球目的地，整個過程不超過一小時。

這樣點對點的超音速旅行（earth to earth transportation）是馬斯克太空旅行的副業。官網指出，有了星艦與超級重型（Super Heavy）火箭助推器，不只帶來速度，另一優點則是，在大氣層之外沒有亂流、天氣造成的摩擦碰撞。英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，SpaceX軌道級飛行測試有望在今年8月展開。

美國、日本航空業者

除了太空業者，一般航空業也宣布投入超音速飛行市場！今年6月，美國聯合航空向航空業新創大噪科技（Boom Technology​）購買15架名為Overture的超音速客機。飛行速度預估達1.7馬赫，可將目前飛行時間減半，並搭載65至88名乘客。面對超音速飛機的汙染問題，美國聯航表示，Overture將全面採用由食用油、林業廢棄物等製成的永續航空燃料，預計在2026年準備飛行，並於2029年載客。

大噪科技執行長Blake Scholl分享超高速飛行的目標：「讓一般乘客可以負擔，同時，對航空業者又可行，能吸引上千萬乘客以達成經濟效益。」

《日經新聞》報導，位於地球另一端的日本，則是公私部門攜手合作，目標要研發可容納50人、速度1.6馬赫的超音速客機。宇宙航空研究開發機構（JAXA）、日本航空機開發協會（JADC）、石川島播磨重工業（IHI）、三菱重工業、川崎重工業、速霸陸（Subaru）等都參與其中，準備發揮各自所長與資源，投入這場跨國競賽。

不過，就在大家追求快還要更快的同時，仍須面對能源污染，以及音爆（sonic boom）噪音問題。維珍銀河、聯航等都宣布使用永續能源。據《日經新聞》報導，與20年前被淘汰的第一代超音速協和式客機（Concorde）相比，宇宙航空研究開發機構透過減少空氣摩擦等方式，也成功將油耗降低13％。此外，日本已經開發出長尖式的機頭和流線型設計，期以最大限度減少噪音。

百家爭鳴之下，SpaceX的星艦計畫雖然是所有超音速飛行之中的佼佼者，但卻如同太空旅行一樣，離平民百姓似乎還有遙遠的一段距離。或許在數年後，我們能看到更多航空業也投入開發較「平民」的超音速客機，或期待維珍銀河創辦人布蘭森，能帶領我們來一趟兩小時飛越地球之旅。