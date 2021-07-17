繼立陶宛之後，東歐國家斯洛伐克也要捐疫苗給台灣！斯洛伐克宣布將捐出1萬劑疫苗，以回報去年台灣捐贈70萬片口罩的義舉。斯洛伐克是個什麼樣的國家？有趣的是，它跟台灣有不少相似處。

歐盟今（16）日宣布，斯洛伐克將捐贈1萬劑的新冠疫苗給台灣，部分運輸費用由歐盟負擔。去年疫情期間，台灣曾贈送70萬片口罩給斯洛伐克，斯國在2個月前就曾表達意願，希望出一己之力，提供台灣疫苗。

這不是斯洛伐克首度在國際上力挺台灣。今年5月的世界衛生大會（WHA）上，聲援台灣參加大會一案當中，斯洛伐克也發聲力挺。

●歐洲的心臟！斯洛伐克建國未滿30年，東歐防疫模範生也曾失足

許多人是第1次認識斯洛伐克。1993年以前，這個國家從未出現在歐洲地圖上，原本隸屬於捷克斯洛伐克共和國，但在1992年通過全民公投，正式與捷克分離，獨立建國還沒滿30年。斯洛伐克領地雖小，卻位於歐洲內陸的心臟地帶，因此也被譽為「歐洲的心臟」。

細數斯洛伐克的特徵，不少人認為和台灣多有相似，讓有些人稱斯國是「歐洲版台灣」，以下列舉幾個相似的地方：

→都是小國，但都位於樞紐地帶：

斯洛伐克和台灣的國土面積都不大，整體皆不到5萬平方公里。但斯洛伐克是歐洲的心臟，台灣則是東亞島弧與第一島鏈的中樞，在交通和軍事上，均有絕對的重要性。

→都有傲人的高山美景：

兩國國土不大，境內卻都有大量高山地形，台灣有「護國神山」中央山脈，斯洛伐克則有塔特拉山脈（Tatra Mountains）。塔特拉是東歐最高的山系，坐擁「世界百大奇觀」等級的美景，故也得名「大自然的明珠」；而台灣也同樣因特出的自然環境，被葡萄牙人譽為「福爾摩沙」。

→現任總統都是首位女性領導人：

台灣在2017年選出第1位女總統蔡英文，寫下歷史；2019年，斯洛伐克也透過民選，選出史上第1任女總統查普托娃（Zuzana Čaputová）。兩位總統目前都還在任。

→都是代工強國：

兩國經濟命脈都是代工產業。台灣有新竹科學園區，代工半導體；斯洛伐克強項則是製造汽車，全球每年有超過100萬輛汽車，都是從斯洛伐克出口。包括福斯、KIA等企業在斯國都有設廠，養活當地逾8萬人口，更讓斯洛伐克成為人均產車量最高的國家。去年台灣捐贈口罩的對象布拉第斯拉瓦（Bratislava），正是產車量數一數二的地方。

→都曾獲封「防疫模範生」，也都曾「失足」:

去年以前，斯洛伐克的疫情控制得宜，一度被認為是歐洲防疫最成功的國家。但好景不常，9月終究出現破口，爆發疫情以來最大感染潮，此後確診數持續飆升。眼看防線失守，10月，斯洛伐克立即宣布全民普篩，但成效有限，最終仍靠封城才壓平曲線。

●想去斯洛伐克玩？這些特產都值得買

愈來愈多民眾接種完疫苗，想找旅遊目的地，斯洛伐克是個不錯選項，既能遍覽山水美景，還能一睹歐洲風情。

截至目前，斯洛伐克第1劑施打率來到39.7%，7月9日起已對外開放，只要是接種完2劑歐盟認證的疫苗，取得疫苗護照後，就能入境旅行。如果你打完疫苗，不妨到斯洛伐克走一走，當地可選購網友推薦的幾種特產：

.塔特拉山茶酒

塔特拉山茶酒（Tatratea）是以茶葉為基底，搭配藥草、水果所釀造的烈酒，有多達6種不同口味，最高濃度達72度。由於塔特拉山茶酒的濃度多半偏高，利於暖和身體，斯洛伐克人通常會在滑雪或登山時喝。

.李子白蘭地

在地釀造的李子白蘭地（slivovica），是一種帶有李子味的烈酒，濃度約在30～50度間，但多數都高達50度。除了李子，也有藍莓、覆盆莓和杏仁等口味，白蘭地之外也有伏特加的選擇。這種酒通常是當地人觀賞運動賽事、或與朋友相聚時小酌幾杯時飲用。

.香草茶

位處寒冷內陸地區，斯洛伐克人除了喝酒，也靠喝熱騰騰的香草茶常保溫暖。香草茶在當地不難買，藥局、便利商店都有供應，且產地大多是斯洛伐克，或是鄰國捷克製造。其中Baliarne obchodu as Poprad這個品牌是當地知名老牌，有超過50年歷史，每年產造超過150種茶品。

.玉米殼娃娃

飲品之外，家裡如果有小孩，也可以帶上玉米殼娃娃當作紀念品。玉米是當地作物之一，這些小人偶通常會穿著傳統服飾，作工特別、外型可愛精緻，是斯洛伐克具代表性的民俗工藝。

資料來源：Reuters、The Guardian、BBC、消失的國界、Schengenvisainfo News、Culture Trip

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