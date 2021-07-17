全國3級警戒近2個月，許多家庭經濟受到影響，外界期盼7月26日後疫情防疫警戒能降級，台大公衛系教授陳秀熙列舉出5大指標，認為現具備解封的條件，但要「+0」則有一定難度。

陳秀熙在台大醫院「因應COVID-19新型變種病毒公共防疫措施」視訊記者會表示，變種病毒深不可測，指揮中心如預計在7月26日宣布降級，務必提前部署，且延續現行邊境管制措施。

陳秀熙說，站在公衛角度，提出科學證據，認為台灣控制疫情得宜，目前風險低，整體解封指數來到0.25，解封是可行之路，5大佐證數據如下：

1.有效再生數（Rt值）已連續1個月將到1以下。

2.單日動態致死率下降。

3.確診者康復率提高。

4.疫苗施打1至6類疫苗覆蓋率已達到82%。

5.Delta變異株未有跨縣市群聚感染。

至於解封後，陳秀熙表示，國人應該盡快施打疫苗，且配戴口罩，場所要保持良好的通風，才能降低英國Alpha變異株、印度Delta變異株透過氣溶膠傳播的風險。

陳秀熙以美國一項研究為例，研究團體分析美國喬治亞州從幼稚園到小學五年級的校園環境，發現戴口罩可降低37%感染風險，若改良通風系統可降低39%感染風險。

如果能維持空氣流通，例如，打開門窗，使用電風扇，可降低35%發生率。如果打開門窗、使用電風扇，再搭配使用空氣濾淨機、紫外線輻射消毒等，就可降低48%發生率。

陳秀熙指出，如人口聚集密度太高、室內通風不佳或室內空間太小，都可能增加染疫風險。如果無法有效改善環境，就必須搭配快篩等檢測來達到安心防疫。

在解封後的精準防疫措施方面，陳秀熙認為，必須持續強化邊境防疫、核酸檢測、抗原快篩檢測、居家快篩檢測、疫苗注射涵蓋率、做好NPIs、備好抗病毒藥物、汙水監測等。