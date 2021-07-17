台灣氣候悶熱，高溫潮濕常讓人難以忍受。不少人都會藉由吃冰、喝冰水等消除暑氣，但這些方法真的可行嗎？有什麼需要特別注意的地方？

●運動完吃冰塊腸胃難受 酒精消暑只能救急

運動完不要馬上吃冰塊，雖然吃冰塊會覺得很舒服，但是一下子把溫度降太低，腸胃可能會受不了，而出現腸胃痙攣的症狀。不過，快中暑時，可以喝一點涼水，並且在水中加一些鹽巴，來補充因為流汗而流失過多的鹽分，當然，若是在室內喝涼水，就不必另外加鹽巴。

去診所打針時，護士小姐會擦酒精棉花來消毒，感覺很清涼，因為酒精有散熱的作用。在戶外時，若覺得快要中暑了，可以模仿這個作法，而得到舒緩，不過，由於酒精本身有脫水的作用，使用的時間一長，就會覺得皮膚很乾燥，所以，只能當成急救的方法，在脖子、手臂幾個部位噴灑一些，不能經常使用。

此外，外出郊遊時，可以隨身攜帶小型電風扇，市面上也有販賣帽子或是傘上面有小型電風扇，熱了的時候就吹一下。

●最佳消暑蔬果 常吃解暑熱

瓜類是最佳消暑蔬果，但應適量食用，不藥過量。(示意圖/Shutterstock)

1、瓜類：哈密瓜是瓜中之王，和西瓜一樣，都是屬於比較消暑的水果，可以降火氣，雖然中醫師會告訴病患，瓜類比較寒涼，氣管不好就少吃，不過，很熱的時候吃一些也不妨，但是，孕婦、產婦這類體質虛寒的人，就要盡量避免，而糖尿病患者也要避開這種高甜度的食物，否則可能血糖會突然飆高。

2、漿果類：例如葡萄、番茄、柑橘、香蕉也是預防中暑的水果。雖然香蕉的水分不多，但是因為含有鉀，對於中暑所引起的心悸，有不錯的平緩效果。但香蕉也是屬於寒涼類水果，冬天盡量控制在一天一根就好。

至於葡萄、番茄、柑橘類水果的水分比較高，也有很多的礦物質和果糖，快中暑的時候趕快補充，很快就會有元氣。

芒果香甜可口，但易誘發過敏體質導致上火，不要食用過量。(示意圖/常春月刊提供)

●這些水果夏天少碰 避免身體燥熱

此外，要注意的是，以下幾種水果，會愈吃愈燥熱：

1、荔枝：夏天是荔枝盛產的季節，多汁又甜，可是不能一口氣吃太多。

2、芒果：台灣的芒果世界有名，好吃又香，芒果冰更是很多人的最愛，但是，芒果本身是漆樹科，吃了容易引起過敏，全身發癢。

3、龍眼：陰虛體質的人，不適合吃龍眼，容易流鼻血，腸胃也會出現不舒服的症狀。