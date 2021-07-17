男性睪固酮太低，染疫後有風險？根據動物實驗與臨床研究，本身有三高、代謝症候群的男性長者，若睪固酮濃度較低，感染COVID-19引起的免疫風暴和死亡風險較高。台灣男性學醫學會理事長陳煜醫師提醒，有更年期症狀的男性長者，可就醫評估補充睪固酮，學理上有助降低染疫後的死亡風險。

●男性更年期 因睪固酮低下

什麼是男性更年期？陳煜醫師表示，雄性荷爾蒙「睪固酮」約在男性20-25歲達巔峰，過30歲逐年下降1-2%，逾45歲出現症狀，醫學上稱「睪固酮低下症」，常見疲倦、臉潮紅、情緒不穩、性慾下降、晨勃變少、失眠、肥胖，若合併三高，將更不容易控制，甚至容易導致心血管疾病、骨質疏鬆症。

陳煜醫師建議，如果有症狀，可抽血驗睪固酮濃度，若濃度偏低，應補充男性睪固酮，平均可改善7-8成症狀，甚至三高藥量都可能減少，代謝症候群更好控制。

●男性睪固酮較低 COVID-19死亡率會變高？

陳煜醫師說明，COVID-19死亡率較高是65歲以上老人，且合併肥胖、三高等代謝症候群患者，而睪固酮低下患者，通常也有年紀偏大、肥胖、代謝症候群等特徵，與上述COVID-19死亡高風險族群相符。陳煜醫師提到，已有研究顯示，年紀大且合併三高的COVID-19患者，若睪固酮低下，死亡率又再升高。(註1)

陳煜醫師強調，動物實驗或臨床研究都暗示，代謝症候群合併男性更年期的長者，染疫後死亡風險較高，建議疫情間就醫評估補充睪固酮，「雖然不能預防感染，至少學理上推論染疫後死亡風險降低。」

除了代謝症候群，陳煜醫師更指出，COVID-19死亡另一項因素─「免疫風暴」，代表免疫過強，自我破壞肺泡組織、血管，需使用類固醇壓制免疫發炎反應，降低免疫風暴風險。

「男性更年期也是一種慢性發炎反應，許多發炎因子都會上升，一旦感染COVID-19，同樣是代謝症候群老人，睪固酮低下有較高的免疫風暴風險。」(註2)

陳煜醫師呼籲男性民眾，若有更年期症狀，年紀又偏大，建議適時補充睪固酮，畢竟新冠肺炎可能流感化，必須與之共存，補充睪固酮可以減低感染後死亡風險。(圖/健康醫療網提供 非新聞當事人)

陳煜醫師說，研究發現睪固酮也能抑制體內發炎反應，睪固酮低下的COVID-19患者，補充睪固酮後，初步顯示有助降低免疫風暴的風險，但還需進一步研究。

陳煜醫師建議，代謝症候群合併男性更年期的長者，評估後補充睪固酮，可幫助控制三高、代謝症候群，也能降低發炎，有助降低疫情間的染疫死亡風險。

●補充男性睪固酮 可以打疫苗嗎？

補充睪固酮有針劑、皮膚凝膠、鼻內凝膠等劑型，都非常有效。陳煜醫師分析，長效針劑一針可撐三個月，不用常跑醫院很方便；短效型的皮膚凝膠則每天或隔天抹一次；鼻內凝膠更短效，每天塗兩次，塗完後只有早上睪固酮濃度高，不只符合正常生理機制，不影響正常荷爾蒙代謝，對血比容影響也最小，似乎在等待疫苗注射期間最為適合。

醫師提醒，以睪固酮藥物治療，應每三個月定期回診，監測「血比容」，代表血液濃稠程度，排除血管栓塞風險。

若要打疫苗，陳煜醫師建議，打疫苗產生血栓風險極低，不過施打疫苗日期和品牌未知情況下，先諮詢醫師，評估將長效型睪固酮製劑改為短效型，打完疫苗後先停藥兩周，沒有發生栓塞，再繼續使用。他也強調，如果有定期抽血檢查，血比容正常，補充睪固酮不會增加打疫苗後出現血栓的風險。

●男性年紀大又更年期 就醫評估睪固酮治療

疫情期間，醫院降載，陳煜醫師卻透露，男性更年期患者反而變多，呼籲民眾若有更年期症狀，年紀又偏大，建議來看醫師、抽血檢驗，適時補充睪固酮，「畢竟新冠肺炎可能流感化，必須與之共存，補充可以減低感染後死亡風險。」

(註1)(註2)參考文獻: R.A. Al-Lami etal. Sex Hormones and Novel Corona Virus Infectious Disease (COVID-19) Mayo Clin Proc. 2020;95(8):1710-1714