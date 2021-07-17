Agent Jeff Schwartz of @excelbasketball has confirmed news to ESPN and shared statement from Love: "I am incredibly disappointed to not be heading to Tokyo with Team USA but you need to be at absolute peak performance to compete at the Olympic level and I am just not there yet." https://t.co/Ph6DfKZOIf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16 2021

瞄準奧運4連霸的美國男籃狀況也太多了吧！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基17日凌晨爆料，「愛神」洛夫將以右小腿傷勢仍未痊癒為由，正式宣告退出美國男籃，也讓美國男籃目前陣容僅剩6人，接下來就看他們何時決定頂替洛夫與畢爾的人選了。

美國男籃最近狀況一籮筐，除了洛夫突然宣告因為傷勢退隊，畢爾也因無症狀感染新冠病毒離隊，葛蘭特觸發健康與安全協議進入隔離期間，加上戴文布克、哈勒戴、米德頓3人還在打NBA總冠軍賽，最快要等到打完21日的G6才能加入。

「不能跟隨美國男籃前往日本東京，讓我感覺相當失望，」洛夫透過經紀人薛瓦茲發表聲明，「但你必須感覺處於絕對巔峰的競技狀態，才有辦法參加奧運等級的競爭，我就是還沒有達到那種程度。」但他宣布退出的時間點也太詭異。

或許也因美國男籃目前挑戰奧運4連霸的難度越來越高，畢竟他們打了3場熱身賽就吞2敗，球隊整合與調整狀態明顯欠佳，加上日本疫情轉劇，洛夫恐怕只是擔心自己被罵表現太差與可能染疫，才會挑在這個時刻宣告退出美國男籃罷了！