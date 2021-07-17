因為與成龍主演電影《一個好人》而聲名大噪的台灣女星李婷宜，近年多半在大陸演藝圈發展，然而她日前就突然在直播中崩潰痛哭，感嘆自己做事太信任別人，要努力把自己做好，要不然會被人家套路再套路。李婷宜一席話更被懷疑是在暗指當年錯失《還珠格格》中的小燕子一角之事，令她直呼誤會大了。

李婷宜近日在直播中失控痛哭，她難過地說：「因為一個新聞就把我…我沒有做錯事情，我是受害者為什麼要來處罰我，這個社會是怎麼了？」不解她為何已經那麼努力了，還要被人家套路，更稱是自己太傻，太相信別人。

趙薇、林心如因為演出《還珠格格》雙雙爆紅。(本報系資料照)

李婷宜更反駁網友說她過氣言論，認為沒有過氣藝人，只有不好或不適合的平台，「我還是有在我的工作崗位上面，只是你看不到我，你就覺得我消失了，因為我沒有在你的平台上而已啊。」

李婷宜2014年與圈外男友Ken結婚，近年事業重心移往大陸發展。(取自李婷宜微博)

李婷宜在直播中的一席話，也被網友認為她在暗指當年錯失瓊瑤電視劇《還珠格格》小燕子一角之事，更起底她昔日上綜藝節目講述這段往事的內容。李婷宜在節目中稱剛出道的時候，原本《還珠格格》的小燕子是由她演，卻因為經紀人在暗中搞鬼，被勸說放棄演出機會，最終小燕子一角就由趙薇取而代之，李婷宜更爆料原本是由她演出小燕子，趙薇飾演紫薇。

不少網友看完李婷宜痛哭直播，就紛紛前往她的社群網站留言安慰「這沒什麼好哭的，因為當時這部劇全是新人，妳選擇別的劇，劇裡面都是當時已經紅的演員很正常，現在也不存在經紀人套路妳，妳還是很美加油」、「剛剛刷到媒體發妳哭的影片，趕緊來看看，還好還好誤會一場」，讓李婷宜直言誤會大了，澄清她根本沒在直播中提《還珠格格》，20多年前的事沒必要傷心，網上的攻擊與不實報導才傷人。