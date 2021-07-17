台積電、永齡基金會採購BNT疫苗，已完成簽約，但民進黨台北市議員、中常委梁文傑卻在節目上表示，如果不是民進黨找台積電出來，永齡根本買不到疫苗，引發爭議。前民進黨立委沈富雄直言，梁文傑公然在節目裡面這樣講嗎？「開除黨籍」。

主持人趙少康16日在政論節目《少康戰情室》表示，梁文傑說政府叫台積電去買，因為有台積電才促成這個事情，也因為台積電進來，政府才沒有去阻擋。所以如果沒有台積電，只有永齡，政府就會擋你，不給授權書，那就買不到疫苗了。

沈富雄表示，梁文傑這個講法不合邏輯，政府去請台積電進來，所以政府才不去擋永齡，兩個動作的主詞都是政府。梁文傑怎麼可以這樣講呢？這是很矛盾的啊，但是梁文傑公然在節目裡這樣講嗎？「開除黨籍」。

針對上海復星代理的疫苗，立委李俊毅表示，這個是小事情。代理權跟製造是兩件事情。你不能因為大陸代理的東西，通通不往來，如果按到這個原則，台灣跟大陸人都要斷掉了。這個當下是政府拿不到疫苗，所以這些人才跳出來說幫忙買疫苗。如果讓國人知道是這麼一回事的話，對民進黨是會再減分，當然有傷。