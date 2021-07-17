台灣本土疫情爆發後，疫情已慢慢獲得控制，但是新北今天又跑出感染源不明案例。總統蔡英文16日表示，這周以來全國施打疫苗劑次，每天都超過20萬劑，根據最新數字，到15日國人接種率已經超過19%，按照目前進度%，7月底可以達到25%；她呼籲國人趕快去預約登記施打疫苗。偶爾在臉書評論時事的沈政男表示，總統蔡英文一直要民眾打疫苗，自己卻不去打，算是全世界絕無僅有。

沈政男16日在臉書貼文指出，前兩天有人說，南投縣65歲以上施打疫苗最慢，然後今天南投老人家就趕緊去打，於是又說，南投施打疫苗造成群聚，真是唯恐天下不亂；南投75歲以上疫苗施打率甚至已超過台北，怎麼65歲以上會吊車尾？只是慢個幾天，就在那邊嚷嚷，實在太扯。台灣疫情已經控制下來，大家卻是爭相施打疫苗，慢個幾天都不行，全世界絕無僅有。還有總統一直要人家打疫苗，自己卻不去打，也是全世界絕無僅有。

沈政男表示，新北今天又跑出感染源不明案例，這就是「牙齒逐漸掉光理論」，也就是案例多寡會震盪一下，然後繼續往清零邁進。彰化新增案例也是如此，但衛生局長竟然說要靠疫苗覆蓋率才能清零。若真如此，為何南部已經找回淨土？事實上，彰化與台中都因5月下旬出現來自萬華感染源的大型家族群聚感染，讓病毒在社區散得比較開，現在要收攏當然得花一點時間。

沈政男指出，指揮中心已經透露7月26日可能解除三級警戒，問題是，他們能做最後的決定嗎？如果民意反彈，是不是又會尊重各縣市因地制宜？高雄市長陳其邁今天說，「等雙北清零，就完成疫情控制目標」，這是什麼意思？7月19日下午兩點，你就會知道了。