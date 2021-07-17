比利時政府今天表示，近日發生在東部及南部的大洪災至少造成20人死亡，可能是比國史上最嚴重的水災，宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。

根據「布魯塞爾時報」（Brussels Times），比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天舉行記者會，表示國家正在經歷非常困難時刻，對許多民眾來說這本來應該是一個美好的夏季，卻因暴雨洪水變得漆黑。

德克魯指出，這次可能是比利時有史以來最嚴重的水災，並宣布訂7月20日為全國哀悼日，向不幸罹難者致哀。他並說由於目前全部心力放在救援，再加上防疫，今年7月21日比利時國慶日雖然仍有慶祝活動，但縮小規模。

比國內政部長佛林登（Annelies Verlinden）說明，這次是極端且異常的豪雨，可能200年才會發生一次，共112個城市受到洪水影響，迄今20人死亡，至少還有20人失蹤。

比利時自7月12日起連日豪雨成災，全國各地有數千棟房屋受損或倒塌，許多美麗的街道變成湍流、汽車在水中漂流，位於列日的謬司河（Meuse River）一度瀕臨潰堤，消防車及軍車不斷搶救受困民眾。

除比利時外，鄰國包括德國、荷蘭及盧森堡也出現水災，其中德國災情最嚴重。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）指出，這次西歐國家在2天內降下相當於2個月的雨量，造成嚴重災情。（編輯：楊昭彥）1100717