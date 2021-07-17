大陸導演鄔浪執導《雪雲》找來金馬影帝李康生攜手《那個我最親愛的陌生人》陸星李夢主演，入圍了第74屆坎城影展正式短片競賽單元，16日舉行首映，李夢日前已抵達現場，李康生則是自2009年蔡明亮執導長片《臉》後，10年沒有去坎城影展，這次又因為疫情無法參加，讓他直呼「可惜」。

該片講述一對10年未見的戀人重逢後，在最遙遠與最熟悉的親密關係間往返的故事，畫面精緻優美，敘事從容舒展，李康生和李夢的表演也與故事氛圍相得益彰，15分鐘短片展現了導演鄔浪成熟的影像風格和掌控能力。官方組委會在入圍邀請信中用「Beautiful」形容了這部電影給人的最深印象。

李康生不忘祝該片放映成功，能順利在本屆影展有所斬獲，而《雪雲》因題材偏向藝術性質，投資方撤資改拍成短片，之後長片將由蔡明亮擔任監製，李康生也表示「希望能如願拍成長片，再次回到坎城做首映」。