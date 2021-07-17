Delta變種病毒肆虐 法國單日新增確診再度破萬 03:382021/07/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳染力更強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒快速擴散。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳染力更強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒快速擴散，導致新確診病例大增，法國今天再度通報新增逾1萬起病例。 路透社報導，法國衛生部今天通報新增1萬908起病例，累計病例超過584萬起，新增確診數7天移動平均值來到5795例。 法國上次單日新增逾萬起病例是在5月底的時候。 衛生部今天也通報新增22人因COVID-19病故，累計病歿人數來到11萬1451人。（譯者：楊昭彥）1100717 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 Delta變種病毒肆虐 法國單日新增確診再度破萬 - 國際 - 中央社 Delta病毒陰影罩頂 美股收低 道瓊下跌299點 - 國際 - 中央社 超越印度 這國成為亞洲新冠疫情最嚴重的國家 - 國際 南非動亂增至212死 總統宣示將策動者緝捕到案 - 國際 - 中央社 洛杉磯郡確診病例激增 周末將恢復強制戴口罩 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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