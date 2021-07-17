傳染力更強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒快速擴散，導致新確診病例大增，法國今天再度通報新增逾1萬起病例。

路透社報導，法國衛生部今天通報新增1萬908起病例，累計病例超過584萬起，新增確診數7天移動平均值來到5795例。

法國上次單日新增逾萬起病例是在5月底的時候。

衛生部今天也通報新增22人因COVID-19病故，累計病歿人數來到11萬1451人。（譯者：楊昭彥）1100717