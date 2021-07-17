創作新人小玉兒Sonya推出首張創作EP《提線木偶》，從直播主轉戰歌手發片，雖遇上疫情三級警戒的緊繃時刻，她依舊透過網路、雲端方式賣力宣傳，推出新歌〈收不回的賭注〉MV，靈感來自她想起當年22歲的大學畢業時，決定到師大夜市擺攤賺錢，背負著40萬學貸、再加上需要創業資金，跟銀行貸款了40萬、還一度刷爆了信用卡，超過百萬的負債。

她只能透過每日擺攤、加上經營網拍成功脫離卡奴人生，她有感而發：「很多時候沒有一條正確的路，只要在努力的過程中，體會到不同的經歷，活成自己想要的樣子，就好了。」如今拿著積蓄勇闖演藝圈，她坦言：「進演藝圈對我是一場賭注，可能十賭九輸勝算不高，但我已經作好長期作戰的準備了。能夠享受這個過程就已經勝利了，其他收穫都是額外多賺的。」

她先前赴素有台灣版「撒哈拉沙漠」、位於台南的頂頭額沙洲取景拍攝，小玉兒坦言先是面臨疫情關係、再加上梅雨季節下不停，只能一再延後拍攝計劃，最後導演定案到郊外拍攝，保持人與人之間的距離，情節控制在只有一個人的對手戲中，從發片後遇上諸多考驗的她，這回總算雨過天晴，當天是超過38度的高溫、太陽高照的炙熱天氣，也讓她終於鬆了一口氣，直呼：「能在這麼美麗的沙漠拍攝，曬到中暑也值得，謝謝劇組頂著大太陽，讓我們順利在一天內完成，這一定是好兆頭。」