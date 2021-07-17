凌晨03時22分 花蓮地震規模3.3 最大震度花蓮縣3級 04:032021/07/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮地震規模3.3 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，17日3時22分發生芮氏規模3.3地震，地震深度5.3公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方8.2公里（位於花蓮縣吉安鄉），最大震度花蓮縣3級。1100717 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 陳建仁「技術性」打到安慰劑？高端受試者曝真相 - 生活 814萬人預約第三輪疫苗 不再苦等莫德納 81萬人回頭勾AZ - 生活 焦糖力挺國產卻登記AZ 高端二期受試者火大怒嗆：噁心至極 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 打完莫德納第二劑 美女營養師曝48小時內症狀：4小時後最可怕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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