地牛翻身！花蓮今（17日）地震，其中17日3時59分發生芮氏規模3.9地震，震央位於花蓮縣政府附近，最大震度花蓮縣3級。花蓮氣象站研判，連續地震應為8日壽豐鄉規模5.4地震的餘震，不排除未來1周仍會出現規模4到5的餘震。
根據中央氣象局最新資訊，17日3時22分發生芮氏規模3.3地震，地震深度5.3公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方8.2公里（位於花蓮縣吉安鄉），最大震度花蓮縣3級。
根據中央氣象局最新資訊，17日3時59分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方2.2公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。
根據中央氣象局最新資訊，17日4時0分發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.4公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方3.7公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。
根據中央氣象局最新資訊，17日4時0分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.6公里，震央位於花蓮縣政府西方6.0公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。