地牛翻身！花蓮今（17日）地震，其中17日3時59分發生芮氏規模3.9地震，震央位於花蓮縣政府附近，最大震度花蓮縣3級。花蓮氣象站研判，連續地震應為8日壽豐鄉規模5.4地震的餘震，不排除未來1周仍會出現規模4到5的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，17日3時22分發生芮氏規模3.3地震，地震深度5.3公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方8.2公里（位於花蓮縣吉安鄉），最大震度花蓮縣3級。

根據中央氣象局最新資訊，17日3時59分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方2.2公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。

根據中央氣象局最新資訊，17日4時0分發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.4公里，震央位於花蓮縣政府西偏南方3.7公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。

根據中央氣象局最新資訊，17日4時0分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.6公里，震央位於花蓮縣政府西方6.0公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣3級。