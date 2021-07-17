美股今天在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等大型科技股下挫的情況下收跌。值此之際，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒導致確診案例增加，也引發投資人憂心。

道瓊工業指數下跌299.17點或0.86%，以34687.85點作收。

標準普爾500指數下滑32.87點或0.75%，收4327.16 點。

科技股那斯達克指數跌115.89點或0.80%，收14427.24點。（譯者：楊昭彥）1100717