針對美國政府16日發布香港企業商業警告，並經濟制裁中聯辦官員，大陸外交部駐港公署發言人16日深夜發布聲明表示，堅決反對和強烈譴責，美方有關霸凌行徑蠻橫之極、無理之極，嚴重違背國際法和國際關係基本准則，赤裸裸干預香港事務和中國內政，包括香港同胞在內的全體中國人民絕不接受，必將堅決反擊！

美國財政部網站北京時間16日深夜公布與香港有關的制裁措施，宣布制裁7名中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任，包括：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。

發言人表示，國安法實施以來，香港社會秩序恢復，法治原則彰顯，發展重回正軌，香港居民依法享有各項權利自由，外國在港投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，包括美駐港企業在內國際持份者的合法權益得到更好保障。不久前國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港國際金融中心地位。近日媒體還報導在港美國商界普遍反對美政府出台「商業警告」，認為美政府舉動堪稱瘋狂，只會適得其反。

發言人說，美方無視中方反對和商界呼聲，一意孤行炮製所謂「警告」，荒腔走板唱衰香港前景，危言聳聽恐嚇在港外國投資者，其擔心香港營商環境是假，企圖破壞香港繁榮穩定、危害中國國家安全、阻撓中國發展是真。美方的卑劣圖謀令人不齒，絕不會得逞！

發言人指出，美方一再搬出制裁等卑鄙伎倆向中方施壓，蠻橫干預香港事務和中國內政，粗暴踐踏國際法和國際關係基本准則，再次暴露了「美式霸凌」、「美式雙標」的窮凶極惡、自大狂妄。美方行徑逆歷史潮流而動，這種施壓制裁的不義之舉再多再濫都不過是廢紙一張，阻撓不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐和中華民族不可逆轉的復興大勢。中國共產黨已迎來百年華誕，中國被外來勢力欺負、壓迫、奴役的日子已經一去不復返了，誰還妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！國際社會有識之士一定會堅定反對美方霸權主義和強權政治，堅定站在正義這一邊。

發言人表示，中國已全面開啓建設社會主義現代化國家新徵程，全力推進實施「十四五」規劃和粵港澳大灣區戰略，隨著國安法實施和完善選舉制度落地，香港國際金融、貿易、航運中心地位更加穩固，法治和營商環境更加優良，社會氛圍更加和諧，「東方之珠」必將在融入國家發展大局中綻放更耀眼的光芒。相信任何不持偏見的國際投資者都將從香港實際和自身在港利益出發，作出客觀判斷和理性選擇。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，香港繁榮穩定不容破壞。敦促美方懸崖勒馬，立即停止反中亂港的政治圖謀，停止肆意揮舞制裁大棒的霸凌行徑，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。對美方肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！