近日76人宣佈開放交易陣中大將班西蒙斯(Ben Simmons)，引來外界議論紛紛，許多媒體也開始猜測與建議班西蒙斯可能的去處，其中勇士就是其中一例，而在最近又傳出一隊對他有興趣，那就是傳統強權馬刺，據NBA記者伊文(Evan Massey)報導，馬刺很有興趣透過交易得到他。

Count the #Spurs in among the teams very interested in trading for Ben Simmons per league source to @HoopAnalysisNet. San Antonio has plenty of young talent they could use in a deal along with picks. Something to keep an eye on. — Evan Massey (@massey_evan) July 15 2021

此前有報導稱馬刺的懷特(Derrick White)和穆雷(Dejounte Murray)都不是球隊非賣品，早在一個月前，前馬刺球員鮑溫(Bruce Bowen)就表示自己了解總教練帕波維奇(Gregg Popovich)，他相信馬刺願意為班西蒙斯付出任何籌碼，這也讓班西蒙斯新增了一大可能去處。

而除了馬刺以外，騎士、溜馬、灰狼、暴龍和國王等球隊也對班西蒙斯有興趣，證明他在聯盟還是有一定的影響力，雖然他本季真的表現不佳，在例行賽裡他出賽58場，場均上場32.4分鐘，平均拿下14.3分7.2籃板6.9助攻，命中率55.7%、三分30%、罰球61.3%。

到季後賽也不見好轉，12場比賽裡面平均上場33.5分鐘，平均拿下11.9分7.9籃板8.8助攻，投籃命中率62.1%、三分完全沒出手、罰球僅34.2%，尤其在罰球這一塊成為外界批評的地方，因為在關鍵時刻他往往成為對手犯規的對象，甚至還要因此被換下場，對於一位明星前鋒來說，這並不太光彩。

前幾天甚至有費城報紙P圖，放出班西蒙斯穿著騎士球衣的照片，更呼籲快點將他交易掉，《The Athletic》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)也認為班西蒙斯離開76人的機率非常大，其中一個落腳處就是克里夫蘭，而近日再傳出馬刺也不惜代價要他，看來下季或許真的很難在費城看到他了！