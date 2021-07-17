一熱帶性低氣壓持續發展，最快今天內形成「烟花」颱風！根據最新「路徑潛勢預測圖」，不排除往台灣接近，後續有待觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，熱低壓（TD08）今天晚上有機會發展為今年第6號颱風烟花，目前它仍在菲律賓東方海域，往北北西移動。吳德榮指出，烟花將增強至中颱以上，大致朝台灣東北方海面接近，路徑上各種可能性都有，「包括直接侵襲台灣」。

吳德榮補充，除了往台灣接近，也不排除離台灣很遠（從琉球北方進入東海），這些可能性都存在。分析路徑分歧原因，與「季風低壓」環流導引有關，而季風低壓又受「太平洋高壓」及北方氣團影響，等於牽一髮動全身，使得烟花路徑預測更複雜，「不宜遽下定論，應持續觀察」。

今起至下周一（17日至19日），台灣附近有一大尺度的低壓環流發展，水氣多、大氣不穩定，桃園以南中午過後容易有強對流發展，甚至出現雷擊、強陣風、冰雹等劇烈天氣。今日各地氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部22至35度、東部22至36度。