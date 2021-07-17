疫苗是否能混打引發國內熱議，中央流行疫情指揮中心至今尚未鬆口開放混打。而前衛生署長楊志良是聯亞生技新冠肺炎疫苗二期臨床計畫的最後一名收案者，但近日傳出，楊志良已經搶先進行了國產疫苗與AZ的混打。

據《TVBS》報導，楊志良等不及知道結果，6月已經接種AZ疫苗，他表示，業者已經有結果，就該告知受試者，「我問了半天它才告訴我，我是實驗組(打疫苗)」。

其實楊志良在6月15日接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋訪問時，他曾說，「我不是去打了聯亞嗎?不知道自己是實驗組還是對照組，因為還沒解盲，詢問結果自己是體內沒有產生抗體，當然我相信自己可能是對照組，多數人是有抗體啦，但也不代表我一定是對照組」。

另外，關於混打一事，由於陸續有國外研究指出，疫苗混打效力更佳，但指揮中心尚未開放，各地因此頻傳第1劑接種AZ者，想在第2劑接種莫德納亂象。台北市長柯文哲昨(16日)表示，目前台灣疫苗供應不穩，若不允許混打，在時間配合上會失去機動性。