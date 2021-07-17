未來四周都以施打AZ疫苗為主，單日有17萬人重新將AZ納入考量。對此，新光醫院副院長洪子仁也在節目上指出，現在爭取打AZ的人很聰明，除了可以獲得保護力，也因為打第二劑至少須間隔10-12周，伴隨混打臨床研究數增加，加上民間購買的BNT疫苗也差不多到了，政府也許會開放如今打AZ的人混打BNT，即便不行也還是能打AZ，可說是進可攻退可守的選擇。

洪子仁在節目《蔡詩萍嗆新聞》上表示，近日瑞典研究指出，AZ混打莫德納的免疫反應，像是中和抗體與保護力效價，都比兩劑打AZ疫苗者高約10倍，但真實世界的保護力是否也是這樣，並不清楚。隨著國外越來越多關於疫苗混打的研究報告，台灣政府也開始委託大型醫院進行相關研究，估計2-3個月結果就會出來。

洪子仁表示，待國內研究混打AZ與莫德納疫苗的數據出來，他相信在安全性與副作用無虞的情況下，中央流行疫情指揮中心也會改變疫苗施打的策略。不過，目前國外較多的研究數據仍以AZ混打BNT為主，因此目前看起來較能混打的就是這兩款疫苗。

洪子仁指出，台灣僅購買505萬劑的莫德納疫苗，加上美國捐贈的200多萬劑，總共也才700多萬劑而已，因此接下來打疫苗仍以AZ為主，他認為聰明的人不會只堅持打莫德納，因為現在的狀況看來恐怕要等很久，因此不如看現在有什麼疫苗可以打就先去打第一劑，讓身體產生一定的保護力，畢竟沒人知道何時會有下一波疫情來。

洪子仁說，如果現在先接種第一劑AZ疫苗，至少要等8-12周後，才可以打第二劑。經過推算可以發現，這個時候剛好輝瑞／BNT疫苗就來台灣了，如果到時候AZ混打BNT的相關臨床數據越來越多，也許政府就會認可混打疫苗，因此現在打AZ的人，第二劑很有可能會打BNT，因此才會說現在爭取打AZ的人很聰明，進可攻退可守，大不了就是三個月後再打AZ，選擇上會比較彈性。

中央流行疫情指揮中心公布最新第三輪疫苗預約人數，截至昨（16日）下午5時，全國意願登記完成總人數為814萬4390人，其中登記AZ疫苗人數為25萬1742人，佔總登記人數3.09％；登記莫德納疫苗人數為418萬9049人，佔總登記人數51.43％；同時登記AZ/莫德納疫苗人數為370萬3599人，佔總登記人數45.47％。

此外，自7月11日下午2時起至16日下午5時，共有81萬2312人改變心意，重新勾選AZ疫苗。且與15日下午5時統計63萬7958人相比，短短一天內，就有17萬4354人打消只接種莫德納疫苗的念頭，重新將AZ疫苗納入考量。