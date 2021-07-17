桃園1名人妻小芳（化名）去年出軌1名男子，丈夫事後發現2人鹹濕對話訊息，包括「做得很舒服」、「被你弄腿軟了」等，最後崩潰提告；不過小王辯稱訊息都是他的女友開玩笑亂傳的，無真的發生關係，但法官發現訊息中曾提及「大便平地人」，因小王有山地原住民身分，認定就是他所為，判須賠償20萬元，可上訴。

判決書指出，小芳去年透過手機唱歌社交APP認識男子，2人進而展開婚外情，某次她向丈夫謊稱女性好友失戀，要陪對方出遊散心2天，不料引來丈夫的疑心，她的手機遭丈夫偷看後，外遇情事隨之曝光；而且小芳與外遇男的訊息內容親密且鹹濕，包含「給你弄得腿軟了」、「很舒服啊，你太久了，都會給你弄暈倒」。

小芳丈夫看到訊息後心碎提告，但對方男子在法庭上辯稱他與小芳無發生性行為，訊息內容全是他當時的女友開玩笑傳的，並非他所為；此外，因此案證據只有2人LINE訊息，並非捉姦在床，也沒有親密合照、影片等，法律上難以認定配偶權遭侵犯，不過法官最後在審酌證據時發現訊息中曾提到「1句話」，成了定罪關鍵。

原來外遇男子在訊息中曾提到「她們（指男子家人）很好相處，絕對沒有心機，就算妳有小孩，他們也都接受，不會像一些『大便平地人』，只在乎舊的觀念。」法官認定「大便平地人」一詞不會出自平地人，而男子具有山地原住民身分，因此判定就是男子傳訊息給小芳，判他須賠償小芳丈夫20萬元。可上訴。