昨日是大聯盟下半季第一天開賽，但因洋基球員確診關係，所以對上紅襪比賽延期，不過這並不影響各隊的交易補強計畫，大聯盟本季交易大限是7月31日，在這之前各隊都可以趁機進行交易補強，其中小熊就一直蠢蠢欲動。

果然在昨天他們就先開了第一炮，將陣中29歲明星外野手彼德生(Joc Pederson)送到勇士，與農場新秀波爾(Bryce Ball)互換，算是本季第一筆重量級球星交易，而勇士之所以實行這筆交易，是因為陣中外野大將小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)報銷，急需外野手。

Breaking: The Braves have traded for Cubs OF Joc Pederson the team announced. pic.twitter.com/QMyNSphxWt — SportsCenter (@SportsCenter) July 16 2021

小熊最近就傳出將出清多名明星球員，其中包含彼德生，另外救援投手金柏若(Craig Kimbrel)、明星球員布萊恩(Kris Bryant)都是專家指名可能離隊的人，由此可見小熊勢必要迎來一番重整，目前小熊以44勝46敗排在國聯中區第三，近10場只有2勝8敗，或許他們想要轉運一下了。

而被交易出去的彼德生本季表現普通，但還是有一定水準，256個打數能擊出59支安打、11支全壘打，貢獻39分打點，打擊率是.230，攻擊指數.718，雖然遠遠不及小阿庫尼亞，但對勇士來說肯定是一筆最即時的補強，而小熊目前在外野還有馬里斯尼克(Jake Marisnick)和哈普(Ian Happ)可使用。

另外明星球員布萊恩交易價值很高，美媒最近爆料大都會有可能會是接手他的球隊，記者海曼(Joe Hayman)也表示多隊都對他有高度興趣，布萊恩今年找回明星身手，打擊率.271，有16轟、46分打點，平4年來最高，同時他也能守多個位置，在外野和一、三壘他都有出賽紀錄。