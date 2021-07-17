台南市議員謝龍介與台南市市長黃偉哲等人，都支持發放5000元消費券振興內需，行政院院長蘇貞昌則回應，去年三倍券很成功，現正規劃推出各種方法助受衝擊產業再創一波經濟效益。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗痛批，三倍券脫褲子放屁、浪費納稅錢簡直「廢到爆」，蘇還有臉自滿不知是誰給的自信，想到今年百業待興，蘇卻可能又想再玩一次三倍券，他就感到「不寒而慄」。

楊植斗15日在臉書發文表示，蘇貞昌驕傲的回顧三倍券成效，說「政策非常成功」，不知道是誰給的自信。回想去年，民進黨為了與前總統馬英九的「消費券」區別，硬要人民用1000換3000「三倍券」，實際上只領2000塊，卻偏要印製3000面額的券，此政策不僅浪費人民的納稅錢，更可謂「脫褲子放屁」。

楊植斗直言，今年百業待興，國民黨呼籲中央發放5000元消費券，蘇貞昌卻重申三倍券的好，「讓人不寒而慄，該不會，又要再玩一次？」楊抨擊：「廢到爆的三倍券，蘇還有臉提？」呼籲蘇應好好學習馬英九，普發消費券救經濟。

此文獲得不少網友迴響，紛紛留言：「別再搞東搞西，普發現金才是良策」、「要救濟人民還要人民先出1000塊，這種蠢到哭的政策，除了方便上下其手之外想不到其他用處」、「一天到晚自欺欺人自爽自嗨」、「說到三倍卷只有一個字X，文字遊戲」、「這種超奇葩政策也就只有綠蠵龜黨搞的出來呀！當老百姓都是弱智那麼好騙？小學生都不會上當吧？」「如果連神明都敢騙，不要臉就不算什麼了」。