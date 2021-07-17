「印度神童」阿南德日前發出預言，針對歐洲、中東、美國、日本等地，警告「將有大事發生」；結果英國及以色列疫情升溫、日本靜岡爆發奪命土石流、美國邁阿密大樓倒塌。今他呼籲做5件事，可幫助健全身心，度過這波疫情。

阿南德指出，因因疫情影響，許多人身心靈受創，全球超過2億人受憂鬱症所苦。他建議做的5件事，分別為「信仰上帝」、「每天祈禱」、「瑜珈」、「親近大自然」、「遠離社群媒體」。

除了透過宗教力量，來自印度的阿南德認為，瑜珈也能改善身心狀況，這點和許多醫師建議多做運動釋放壓力，有異曲同工之處。親近大自然可鬆弛身心，但台灣目前未完全解封，不建議跨縣市移動。

最後一件事，遠離社群媒體，阿南德說，現代科技是造成憂鬱的原因之一，必須戒掉「科技癮」，讓自己遠離手機、電腦等電子設備，不去看社群平台，免得在疫情緊繃的當下，吸收到更多混亂訊息及負面能量。