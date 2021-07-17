Team USA's replacements for Bradley Beal and Kevin Love for the Olympics: Keldon Johnson and JaVale McGee. Johnson had an impressive camp. McGee is a three-time NBA champ. https://t.co/2u8Oe5RMu0 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日報導，眼見畢爾(新冠)、洛夫(腿傷)兩人退隊，美國男籃緊急宣布徵召馬刺前鋒凱爾登強生與金塊中鋒麥基，兩人將會隨隊前往日本征戰東京奧運，其中麥基是這支美國男籃最欠缺的傳統型中鋒！

本季場均12.8分、6.0籃板及1.8助攻的凱爾登強生，原本就是美國男籃靶子隊成員之一，在訓練營與熱身賽期間體能表現優異，深獲美國男籃高層與教練團肯定，別忘了馬刺總教練帕波維奇更是美國男籃主帥，當然更加力挺這名小將加入。

至於本季場均7.3分、5.2籃板的麥基爆冷進入美國男籃，頗出外界意料，畢竟他雖拿過3次NBA總冠軍，卻從沒打過奧運，值得一提的是，麥基的母親帕梅拉曾是美國女籃1984年奧運奪金成員之一，沒想到相隔37年之後換兒子出征。

已經取消今天與澳洲熱身賽的美國男籃，目前還剩19日這場遭遇西班牙的熱身賽要打，然後20日就要搭機前往日本，只是根據最新公布的國際籃總東奧實力榜，尋求4連霸的美國男籃竟然只被排在第3，澳洲甚至壓過西班牙暫居榜首。