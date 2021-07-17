立委蔡壁如。（圖／取自蔡壁如臉書）

由於陸續有國外研究指出，疫苗混打效力更佳，但指揮中心尚未開放，各地因此頻傳第1劑接種AZ者，第2劑偷渡接種莫德納亂象。曾任台大醫院護理師的民眾黨立法委員蔡壁如今(17日)在臉書說，「我認為，台灣要解除選疫苗亂象，AZ+BNT，AZ+莫德納，是要認真考慮的疫苗政策，這樣才能加快『第一劑覆蓋率』」。

蔡壁如在臉書指出，站在公衛的立場，目前台灣最迫切需要的是「營造一個有中度免疫保護力的社會」，但是台灣人口有2300萬人，目前不管是友邦捐贈的、民間企業購買捐贈的、或是政府自購的，累積到7月15日最多也只有890萬劑，要達到7成的接種率，仍有一段距離，「但是，『先打一劑』是可行的」。

蔡壁如呼籲政府，趕快把中央地方沒使用的莫德納保存下來，並延緩第2類「中央與地方防疫人員」第二劑的施打，讓更多的人可以施打到第一劑，對於即將施打的「各類專案接種」都用AZ施打。她認為，「先打一劑」是現階段實現這一個公共衛生理想，最迫切需要考慮的疫苗接種原則和策略。

蔡壁如指出，「實際作法就是不論那一個廠牌的疫苗都先給最多的台灣住民（國人和外國人）打第一劑，所有廠牌的第二劑都在第一劑接種後的12週施打，但是第一線醫護可以依該廠牌最短的第二劑接種間隔施打。」