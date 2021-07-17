「老菜脯燜雞飯」，賣的是馥郁醇厚的老菜脯陳年滋味。圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳)

「馬來風光椰漿飯」主食材是雞腿，再搭配花生米、小魚乾和小黃瓜等3小菜（圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳)

「靈魂Kebab烤肉飯」有4種不同的串烤，因這時候別處不易嘗到所以顯得獨特。（圖／Orchid by Nobu Lee蘭餐廳)

國內疫情走勢趨緩，7／26日防疫警戒降級在望，因應防疫並請上海米其林二星港籍名廚簡捷明透過網路視訊跨海傳藝，並推出「宅饗米其林」中式菜餚外賣的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」宣布，將於7月20日起推出「宅饗米其林最終章」，照著簡捷明線上傳藝指導推出「古法30年老菜脯燜雞飯」、「極品官燕老菜脯燉雞湯」。餐廳行政主廚Nobu李信男與主廚Peng余孫鵬聯手設計了「靈魂Kebab烤肉飯」及「馬來風光椰漿飯」等全新菜色外賣，米其林星級美味僅限時供應兩週至8月3日。

Orchid by Nobu Lee蘭餐廳也宣布，將於8月10日起「重啟內用‧竭誠迎賓」，並推出全新秋季菜色，首席侍酒師Eddison徐漢笙並依據菜色量身選搭的佐餐美酒，客人於8月31日前預訂用餐，每位可享迎賓飲品乙杯。

Orchid by Nobu Lee蘭餐廳表示，重啟內用日期將視政府相關防疫政策情況而有所調整，餐廳並會嚴謹落實完善防疫措施，包括餐桌間距保持安全社交距離並設置隔板、實施賓客實聯制，並測量所有來店賓客之體溫及提供酒精消毒、每日早、中、晚執行三次全面環境消毒清潔、餐期間外場服務人員全程配戴口罩及面罩，以及全體員工健康監測等所有相關規範，為賓客打造「安心飲食」的舒適用餐空間。

菜脯其實就是醃蘿蔔，存放陳年時間愈久愈黑，也越陳越香，一如陳年同普洱茶和陳皮等食材，陳年越久風味越獨特且醇厚迷人，價值亦越高。一般而言，醃製個一．兩年的蘿蔔乾，一斤價格約在300元至500元不等，但「時間就是金錢」，30以上的陳年老菜脯一斤要價已逾5000元。這些年，美食餐飲業界流行「老味道」，這下又將老菜脯的行情推高，且常常「有錢也不見得買得到」，因奇貨可居，所以老菜脯搖身一變成了食材界的「黑金」。

簡捷明跨海開菜單並提供了食譜，「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」的負責人Frank劉宗原和行政主廚Nobu李信男花了一番功夫找到了全台存量極少、苗栗客家30年老菜脯。「你猜多貴？」，Frank問我。我心想，米其林星廚開菜單，所用食材若非珍稀罕有，又如何讓食家饕客的舌尖有非凡體驗？「這是必要成本」，我如是回答Frank。

每份580元的「老菜脯燜雞飯」，作法是將肉質Q彈滑嫩的土雞腿以鹽和太白粉稍微醃漬後，放上鐵板將表面煎至金黃、逼出香氣，接著再與老菜脯丁、雞高湯、蒜頭、紅蔥、磨豉醬、蠔油、醬油等一同以小火燜煮入味，略施薄芡後，撒上新鮮蔥末及香菜，再鋪淋至熱騰騰的白米飯上即可上桌，我想，賣的是馥郁醇厚的老菜脯陳年滋味。

每天只限量供應10組的「極品官燕老菜脯燉雞湯 」，2人份冷凍包裝2500元。作法是將苗栗客家30年老菜脯、老母雞、後腿肉、雞爪等食材加水慢火細燉8小時，陳年老菜脯使雞湯呈優雅清透的琥珀色澤，香醇潤口、滋味回甘，接著再續入滋補養顏的頂級印尼3A官燕一同精心熬煮，餐廳標榜味道「清雅純粹」且暖心暖胃。

「靈魂Kebab烤肉飯／800元」是以南洋烤肉串與米飯搭配呈現，4種經典的Kebab烤串包括：以絞肉、洋蔥、甜椒、小茴香、巴西里、香菜、薄荷葉、肉桂等15種材料製成的噴香烤肉串、選用素有「和羊」稱號的紐西蘭鑽石級Te Mana Lamb香煎烹製的和羊肉串、以及台灣人最愛的蝦、干貝雙拼海鮮串，和香氣迷人的烤章魚串，佐襯優格醬及炸雞醬，再搭配鮮香雞飯和清爽脆口的涼拌高麗菜絲，味道層次豐富。

「馬來風光椰漿飯／300元」是馬來西亞籍主廚Peng製作的正宗道地椰漿飯，其做法是將香米與椰漿、香茅、泰國檸檬葉、蔥、薑、蒜和鹽一同烹煮成滋味濃鮮的椰漿飯，接著是烘烤以乾蔥、香茅、咖哩粉、薑黃粉、香菜粉、小茴香粉等香料醃漬入味的雞腿，品嘗時再搭配3款經典小菜 – 花生米、小魚乾和小黃瓜，客人享用可以以味蕾食旅馬來風情。