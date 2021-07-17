1名女網友日前分享她和男友一起洗澡的趣事，她某次與男友一起洗頭時，因為平時習慣彎下腰洗、男友則習慣站直洗，她在過程中發現水溫逐漸變熱，詢問男友是否調整溫度，對方說沒有，之後男友低下頭才發現「他正在尿尿」，且尿液直接淋在女友頭上，爆笑過程讓其他網友笑翻。

該女網友在Dcard上發文表示，她與交往3年的男友習慣一起洗澡，某天2人都正準備洗頭時，她因為平時都是彎下腰低頭洗頭，而男友則是站直洗，她洗到一半時突然感覺水溫變熱了，問男友「你是不是有調水溫？」對方回應沒有，而男友回應完後低頭一看馬上大叫「啊！我在尿尿欸！」

女子與男友一起洗澡，洗頭時發現水溫變熱，發現原來是男友不慎尿尿在她頭上。（示意圖/Shutterstock提供）

該女網友被男友「尿尿淋頭」相當崩潰，許多網友則留言笑說「我也會邊洗澡邊尿尿，但尿到對方真的不行」、「太扯了啦，我會揍死他」、「沒差啊代表在你面前很放鬆，是好事啦」、「另類的增加彼此感情溫度」、「看來我跟老婆都互噴尿是不正常的行為」、「每次都是我趁男友閉眼洗頭的時候，尿在他腳上」。

該女網友事後補充說明，男友當下其實知道自己正在尿尿，只是殊不知不慎尿到她頭上，事後2人也沒有吵架，反而覺得這件事相當有趣；不少網友表示相當羨慕原PO情侶間的感情，也有人說很少情侶會一起洗澡，因為很常發生「男友都愛上下其手」以及「雙方搶水，洗澡品質降低」。