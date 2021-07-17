目前NBA總冠軍賽太陽與公鹿打成2：2平手，公鹿從原先0：2落後的不利局面迎頭趕上，讓戰局又回到原點，目前誰能拿下最後的總冠軍獎盃都很難說，而在第三場比賽裡面太陽進攻效率不錯，但因全場15次失誤送給對手24分而葬送勝利。

其中主要戰犯歸咎於主力控球保羅(Chris Paul)，這場比賽他個人就出現了5次失誤，且在關鍵時刻讓對手把球搶走得分，幾乎宣告比賽失利，然而不只這場比賽，保羅第二、三、四場的失誤加總一共15次，整個系列平均失誤多達4.25次，有失水準。

Per @nbastats



Jrue Holiday has been the primary defender on Chris Paul for a total of 78 possessions during the Finals and has forced CP3 into committing 7 turnovers.



For comparison Dennis Schroder guarded CP3 for 83 possessions in Round 1 and Paul only committed 1 turnover. https://t.co/ObZtapePvC — Tommy Beer (@TommyBeer) July 15 2021

而很多人認為哈勒戴(Jrue Holiday)防守成為一大關鍵，雖然他在進攻表現上普通，但對位保羅拿出防守本事，美媒列出數據證明了哈勒戴的防守能力，數據顯示他總冠軍賽防守保羅至今共78回合，讓對方出現7次失誤，而首輪保羅面對薛洛德(Dennis Schroder)83回合僅出現1次失誤。

說到哈勒戴，本季他入選了年度防守第一隊，防守能力獲得聯盟極大肯定，季後賽至今他場均39.2分鐘能拿17.1分5.7籃板8.3助攻，投籃命中率40.6%，場均防守效率103.4排名聯盟第11，而這11位裡目前有6人在打總冠軍賽，證明哈勒戴對保羅有一定的威脅。

另外保羅也對自己失誤說出看法，他說：「過去幾場比賽裡，我有幾次很糟糕的失誤，我會在未來比賽解决這個問題，我不會去細想失誤這件事，儘管這對我來說真的有點反常。」由此可見保羅對自己仍有信心，也認為過多的失誤不該出現在自己身上，第五戰就看他要如何面對哈勒戴的防守了！