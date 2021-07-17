近兩年來因新冠肺炎在全球肆虐，對不少人生活和工作都造成影響，凍齡女神翁虹身為台灣媳婦，去年5月突接噩耗得知母親病危，她急忙飛往香港，卻因隔離見不到母親最後一面，結束隔離後才奔往殯儀館，和媽媽告別。

52歲翁虹過去是亞洲小姐冠軍，2007年和台灣富商劉冠廷結婚，生下一女小水晶，近年因新冠肺炎影響，翁虹到大陸工作和老公、女兒相隔兩地，去年11月女兒過13歲生日，翁虹只好跨海為愛女發文慶祝，感慨寫下：「今年妳的生日，媽媽因為疫情及工作的原因不能陪在妳身邊！媽媽心裡是難受的！但相信有爸爸及爺爺奶奶陪在妳身邊，也一樣度過一個開心與幸福的生日天！」而網友則大讚水晶長大遺傳了媽媽的美麗基因，驚訝發現水晶撞臉「阿嬌」鍾欣潼。

翁虹和老公育有一女。（圖／翻攝自翁虹、劉冠廷Will微博）

今年初，翁虹發文，曬出過去演出台灣喜劇電影《狗蛋大兵》的劇照，透露事隔25年又與郝劭文相見合影，開心說：「90年我出道你出生，你都長大了我還沒來得及老，真不好意思」，照片中翁虹的凍齡美貌引來讚嘆，而近年翁虹依舊工作滿檔，據《鏡週刊》報導，獨自在大陸生活14個月忙工作的她，近日終於和老公、女兒團聚了。

翁虹日前親自迎接老公、女兒結束隔離。（圖／翻攝自翁虹微博）

據知，翁虹去年5月就急忙飛往香港奔喪，但因隔離無法見母親最後一面成為遺憾，之後她一邊忙處理喪事，一邊忙工作，在一個半月內就隔離了3次共42天，接著進劇組拍戲，原本家人不斷向她抱怨：「什麼時候回來？」某天翁虹隨口提議：「不然你們過來？」，沒想到老公答應，在上海找到適合女兒的學校後就決定搬到當地定居，本月7日老公、女兒結束隔離，翁虹更親自準備花束迎接兩人，結束遠距離家庭生活。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。