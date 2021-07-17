【愛傳媒黃文博專欄】我選擇預約打AZ，因為跟病毒搏鬥，人類毫無時間優勢，為了據說更好的mRNA疫苗而等待，不明智。

我雖然選AZ，當知道鴻海全力促成的輝瑞總算搞定，跟許多國民一樣，我由衷感謝郭台銘先生。

比起那些用公益名義掩護商業目的的國外富豪，郭董一手扭轉了台灣詭譎的疫苗採購政策，迫使執政者改寫編好的疫苗劇本，他展現的格局與氣度，遠超一票國內外巨商。

這段期間，大家一路感謝了日本、美國、立陶宛、鴻海、台積電、慈濟，有些人更感謝政府、總統、防疫指揮官。

誰要感謝誰，我管不著；誰為了什麼原因感謝誰，我一律尊重。反正目前洋溢一片粉紅感謝氛圍，何必冒出頭當烏鴉，掃大家的興。況且我能預約到AZ，也理所當然要感謝日本。

可是，在溫馨的感謝浪潮中，我總覺得漏掉了一些人！

郭董能夠不畏重重阻礙，勇往直前，除了強大的意志力，背後還有民意的支持。高層之所以改變對自產疫苗的定見，不再趕鴨子上架，很清楚是忌憚沸騰的民怨。

是的，民意和民怨，堪稱挑戰政府無上權威的底氣。綠燈並非統治者開的，足夠的民怨集體按下了綠燈開關。而民怨出於何處，何處就是我們漏掉的感謝對象：

感謝無數社群app使用者po文要疫苗，感謝不會po文的臉友在文下按讚留言，感謝演藝圈大姐大在臉書發聲，感謝網紅直播開罵幹譙，感謝KOL送花籃提醒官署莫忘官箴，感謝仍有主持人透過節目口誅，感謝少數媒體藉由報導筆伐，感謝開車繞行總統官邸的民眾，感謝路過凱達格蘭大道按喇叭的車主，感謝敢在群組跟「有政府・好放心」的人舌戰且不惜翻臉的平民百姓⋯⋯

或許你也身在其中，參與了這場抗議集氣活動，替許多「怨她在心口難開」的國民表達了民怨。一波民怨堆出一波民意，終於成為高層的壓力，也成為郭董的靠山。

所以，在感謝檯面上人物的同時，記得感謝積極參與的自己，感謝成千上萬位無名英雄。

歷盡艱辛的一千萬劑BNT，證明人民力量的偉大，不只在選舉時能翻天覆地，更能在爭取生存權時震懾權威，令倨傲的統治者知所節制，必須向民意低頭，必須順應民怨，否則難擋民變。

為什麼同島一命就不能批評政府？為什麼一志抗疫就要一致口徑？為什麼要無條件團結在霸道的統治者身旁？為什麼要對野蠻的決策視而不見？

為什麼要放棄身為民主社會一份子的監督權利？為什麼要將氣氛倒退回封建時代的鞏固領導中心？

試想，如果沒有無名英雄們，如果按照詭譎的疫苗劇本走，台灣人民的恐懼會如何瀰漫？又哪有可能讓那群嘴巴說支持國產疫苗的人去打國際疫苗？

決定聽從領導中心安排並為政府喝采辯護的國民，我不敢期望你們對無名英雄說聲感謝，你們別得了便宜還賣乖就算良心尚存。

這次，你們也見識了一件事，那就是：你們不等於全民。你們的力量再蠻橫，也擋不住人民覺醒的力量。

公元1789年7月14日，遭到路易王朝苛待剝削的法藍西人民，攻陷了巴黎市區的巴士底監獄，吹響法國大革命的號角，揭開反抗專制極權的序幕，成為法藍西邁向人民做主的無名英雄。

詭異的疫苗政策就是台灣的巴士底監獄，感謝無名英雄們發揮人民的力量，讓政策轉彎，剷除了這座巴士底監獄。

高興三天就好，因為台灣仍有許多巴士底監獄，有禁錮言論的巴士底，有侵害媒體的巴士底，有政黨滅絕的巴士底，有黑箱決策的巴士底，有摧毀代議精神的巴士底⋯⋯

當7月12號人民的力量攻破第一座巴士底監獄，國民用無比自制的方式警告執政者，夠了！受夠了！忍受夠了！

在找回真民主的坎坷道路上，需要更多無名英雄加入。就算你沒興趣當無名英雄，也請別當冷眼袖手的旁觀者，別當故意謹守中立的局外人。最起碼，你可以出聲感謝替大家攻破一座座台灣巴士底監獄的無名英雄們。

在這個公理正義淪喪的時代，自命清高等於縱容專制，保持中立形同鼓勵獨裁，請容我借用美國前總統甘迺迪語重心長的一句話：「The hottest in Hell are reserved for those in time of moral crisis preserve their neutrality.（地獄最熾熱的角落，保留給那些在道德淪喪之際仍保持中立的人）」

英雄，不怕無名，就怕群眾冷漠無情。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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