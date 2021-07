【愛傳媒黃文博專欄】我選擇預約打AZ,因為跟病毒搏鬥,人類毫無時間優勢,為了據說更好的mRNA疫苗而等待,不明智。

我雖然選AZ,當知道鴻海全力促成的輝瑞總算搞定,跟許多國民一樣,我由衷感謝郭台銘先生。

比起那些用公益名義掩護商業目的的國外富豪,郭董一手扭轉了台灣詭譎的疫苗採購政策,迫使執政者改寫編好的疫苗劇本,他展現的格局與氣度,遠超一票國內外巨商。

這段期間,大家一路感謝了日本、美國、立陶宛、鴻海、台積電、慈濟,有些人更感謝政府、總統、防疫指揮官。

誰要感謝誰,我管不著;誰為了什麼原因感謝誰,我一律尊重。反正目前洋溢一片粉紅感謝氛圍,何必冒出頭當烏鴉,掃大家的興。況且我能預約到AZ,也理所當然要感謝日本。

可是,在溫馨的感謝浪潮中,我總覺得漏掉了一些人!

郭董能夠不畏重重阻礙,勇往直前,除了強大的意志力,背後還有民意的支持。高層之所以改變對自產疫苗的定見,不再趕鴨子上架,很清楚是忌憚沸騰的民怨。

是的,民意和民怨,堪稱挑戰政府無上權威的底氣。綠燈並非統治者開的,足夠的民怨集體按下了綠燈開關。而民怨出於何處,何處就是我們漏掉的感謝對象:

感謝無數社群app使用者po文要疫苗,感謝不會po文的臉友在文下按讚留言,感謝演藝圈大姐大在臉書發聲,感謝網紅直播開罵幹譙,感謝KOL送花籃提醒官署莫忘官箴,感謝仍有主持人透過節目口誅,感謝少數媒體藉由報導筆伐,感謝開車繞行總統官邸的民眾,感謝路過凱達格蘭大道按喇叭的車主,感謝敢在群組跟「有政府・好放心」的人舌戰且不惜翻臉的平民百姓⋯⋯

或許你也身在其中,參與了這場抗議集氣活動,替許多「怨她在心口難開」的國民表達了民怨。一波民怨堆出一波民意,終於成為高層的壓力,也成為郭董的靠山。

所以,在感謝檯面上人物的同時,記得感謝積極參與的自己,感謝成千上萬位無名英雄。

歷盡艱辛的一千萬劑BNT,證明人民力量的偉大,不只在選舉時能翻天覆地,更能在爭取生存權時震懾權威,令倨傲的統治者知所節制,必須向民意低頭,必須順應民怨,否則難擋民變。

為什麼同島一命就不能批評政府?為什麼一志抗疫就要一致口徑?為什麼要無條件團結在霸道的統治者身旁?為什麼要對野蠻的決策視而不見?

為什麼要放棄身為民主社會一份子的監督權利?為什麼要將氣氛倒退回封建時代的鞏固領導中心?

試想,如果沒有無名英雄們,如果按照詭譎的疫苗劇本走,台灣人民的恐懼會如何瀰漫?又哪有可能讓那群嘴巴說支持國產疫苗的人去打國際疫苗?

決定聽從領導中心安排並為政府喝采辯護的國民,我不敢期望你們對無名英雄說聲感謝,你們別得了便宜還賣乖就算良心尚存。

這次,你們也見識了一件事,那就是:你們不等於全民。你們的力量再蠻橫,也擋不住人民覺醒的力量。

公元1789年7月14日,遭到路易王朝苛待剝削的法藍西人民,攻陷了巴黎市區的巴士底監獄,吹響法國大革命的號角,揭開反抗專制極權的序幕,成為法藍西邁向人民做主的無名英雄。

詭異的疫苗政策就是台灣的巴士底監獄,感謝無名英雄們發揮人民的力量,讓政策轉彎,剷除了這座巴士底監獄。

高興三天就好,因為台灣仍有許多巴士底監獄,有禁錮言論的巴士底,有侵害媒體的巴士底,有政黨滅絕的巴士底,有黑箱決策的巴士底,有摧毀代議精神的巴士底⋯⋯

當7月12號人民的力量攻破第一座巴士底監獄,國民用無比自制的方式警告執政者,夠了!受夠了!忍受夠了!

在找回真民主的坎坷道路上,需要更多無名英雄加入。就算你沒興趣當無名英雄,也請別當冷眼袖手的旁觀者,別當故意謹守中立的局外人。最起碼,你可以出聲感謝替大家攻破一座座台灣巴士底監獄的無名英雄們。

在這個公理正義淪喪的時代,自命清高等於縱容專制,保持中立形同鼓勵獨裁,請容我借用美國前總統甘迺迪語重心長的一句話:「The hottest in Hell are reserved for those in time of moral crisis preserve their neutrality.(地獄最熾熱的角落,保留給那些在道德淪喪之際仍保持中立的人)」

英雄,不怕無名,就怕群眾冷漠無情。

作者為資深品牌專家

照片來源:作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此,原文分享於作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。