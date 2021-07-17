【愛傳媒蔡詩萍專欄】清晨，是這陣子最舒服的時段了。但五點多，也近攝氏28度了！再不出門動動，接下來整個白晝，動輒三十四五度，不會想運動的。

戴著口罩，跑了四公里，小暖身。

膝蓋傷了好陣子，碰到疫情嚴峻，馬拉松接連取消，遺憾之餘，我倒偷閒了兩三個月，趁便養膝蓋，偶爾試試，跑個四五公里，試探膝蓋的承受度。

清晨總是美好，聽著自己喘氣聲，頭頂鳥聲啁啾，遠方山頭明亮，身邊偶爾穿過更早出門騎車，跑步，健走的陌生人，大家有默契的揮揮手，肯運動，是為了更好的活著。互相打招呼，是因為命運休戚與共。

兩三個月，沒試試十公里的距離，心很癢，但又怕揠苗助長，只好依照原定計畫，五公里內即可。但，不服氣啊！不服氣啊！跳一跳，總可以吧！我的膝蓋兄？我跳了兩次，自拍，定時三秒鐘。

三，二，一，跳！三，二，一，跳！都成功了耶！繼續跑吧！繼續跳吧！

疫情打不倒我們，我們就要在疫情緩解後，給自己一個漂亮的身體！

作者為知名作家

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