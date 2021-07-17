【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市有沒有做疫調？難道中央指揮中心陪著造假？曾參殺人傳很久，謠言就會變成真的？但是我深信台北市民的智慧！

台北市健康服務中心加上疾管科與所有參與疫調與關懷的工作人員總共405位，每一天中央法傳系統分發台北市的案件，疾管科接獲通報後會立即通知確診者他已經確診（因為醫院採檢PCR等結果須四到五個小時左右），並安排將確診者接到專責防疫旅館入住，健康服務中心同仁會接手做疫調，詢問發病史與活動史，疫調單會馬上上傳法傳系統，同時健康服務中心同仁也會通知環保局對職場或足跡的公共場域做清消，並且匡列接觸者並通報警察局上電子圍籬，其他縣市的活動史或工作場域，則會經疾管科通知台北區管轉通報其他外縣市。

台北市從五月到現在共有近五千名確診者，匡列了上萬名接觸者，每一個個案都有完整的疫調資料，才能匡列接觸者並追蹤感染源。

疫調對外公布的是活動史的公共場所「足跡」，足跡是指確診者在公共場所的活動軌跡，因為會接觸到不特定多數人，為了提醒一般公眾，才需要公布「公共場所足跡」，提醒大眾警覺。

如果足跡經過的地點是可特定的對象，例如醫院或診所，醫生與當天與確診者同時看診的病人都屬於特定對象，可能都會被匡列居家隔離，沒有公開這個地點的必要，因為非屬於須提醒公眾注意的「公共場所足跡」!

一年多來，只有中央可以公布「公共場所足跡」，而非「疫調結果」，五月中突然疫情爆量，中央授權地方可以自行公布「公共場所足跡」，5月20日中央製作了網站供地方政府公布「公共場所足跡」，當時台北市每天高達上百個確診個案，市長才會說公布「足跡」已經沒有意義（因為到處都有確診者足跡），不是說「疫調」沒有意義，但是很多人還是故意扭曲原意，試問；如果台北市沒有做「疫調」，中央指揮中心難道會視而不見嗎？

現在，我們依然是依中央規定公布「公共場所足跡」，提醒民眾注意自身健康狀況，但是每一個確診個案的疫調，都有完整紀錄在法傳系統上，受中央指揮中心監控。

再說一次，任何人說台北市不做疫調就是散布假訊息，更應該向基層第一線工作人員道歉！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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